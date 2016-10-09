نائب وزير الخارجية التشيكي في دمشق: نسعى للمساهمة في حلّ سريع للأزمة السورية





دمشق- د ب أ- قال نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا، في تصريح للصحفيين، عقب وصوله إلى مطار دمشق الدولي اليوم الأحد، “نأمل أن نستطيع أن نساهم في حلّ سريع للأزمة في سوريا، فقد وصلنا كأصدقاء لسوريا، حيث يجب التعبير عن الصداقة في الأوقات الحرجة، ونسعى على مستوى الساحة الاوروبية من أجل تحسين الظروف لمساعدة الشعب السوري”.

وأعرب نائب وزير الخارجية التشيكي عن سعادته بزيارة سوريا، مضيفاً “إننا ننقل مساعدات إنسانية من الشعب التشيكي إلى الشعب السوري، وسنجري محادثات مع عدد من المسؤولين. والزيارة هي استكمال للمحادثات التي أجراها وزيرا الخارجية السوري والتشيكي في نيويورك نهاية الشهر الماضي”.