ليبرمان يطالب بمقاطعة أعضاء الكنيست العرب لغيابهم عن جنازة بيريز





القدس- الأناضول- طلب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد بتمرير مشروع قرار ملزم بمقاطعة أعضاء كتلة “القائمة المشتركة” (العرب) بالكنيست، على خلفية مقاطعتهم جنازة الرئيس السابق شمعون بيريز.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم “طلب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من رئيس الائتلاف الحكومي (بالكنيست)، دافيد بيتان، تمرير مشروع قرار ملزم، في إدارة الائتلاف، يقضي بمقاطعة كتلة القائمة المشتركة في الكنيست بسبب مقاطعة أعضائها جنازة رئيس الدولة السابق شمعون بيريز″.

واعتبر ليبرمان، وفق الإذاعة، أن “مقاطعة جنازة بيريز كانت تجاوزاً للخطوط الحمراء، ولا يمكن المرور عليها مرّ الكرام”.

من جانبها نقلت الإذاعة عن رئيس الائتلاف الحاكم “بيتان” عزمه عقد جلسة لإدارة الائتلاف الحكومي بهدف تمرير مشروع القرار، من دون تحديد موعد لذلك.

ويضم الائتلاف الحاكم في إسرائيل أحزاب “الليكود (يمين)، شاس (ديني)، البيت اليهودي (يمين)، إسرائيل بيتنا (يمين)، يهودات هتوراه (ديني).

وقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم لمراسل “الأناضول” إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو “تبع ليبرمان بطلبه من أعضاء الليكود والائتلاف الحاكم مقاطعة كلمات أعضاء الكنيست العرب أمام الكنيست”.

وأضاف غنايم أن “هذه المطالبات تأتي في سياق المنهجية التي تتعامل بها حكومة نتنياهو ضد العرب في الداخل”.

وقاطع النواب العرب جنازة بيريز لـ”دوره في الاستيطان وباعتباره أحد أركان مؤسسة الاحتلال”.

وتتشكل “القائمة العربية المشتركة” من 13 عضواً في الكنيست من أصل 120، وتعدّ القوة الثالثة من حيث عدد النواب بعد حزبي “الليكود” و”العمل”.

وتوفي بيريز الأربعاء قبل الماضي بعد نقله إلى المستشفى، إثر إصابته بجلطة دماغية، قبل أن يوارى جثمانه الثرى الجمعة قبل الماضية.

وتصف أطراف فلسطينية وعربية شمعون بيريز بأنه “قاتل للأطفال” في “مجزرة قانا” جنوبي لبنان عام 1996، وأيضاً من مهندسي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.