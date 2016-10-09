هولاند ليس متأكداً من استقباله بوتين خلال زيارة لباريس بسبب الوضع في سوريا





باريس- رويترز- قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في مقتطفات من مقابلة تلفزيونية نشرت اليوم الأحد، إنه غير متأكد مما إذا كان سيستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة إلى باريس في 19 أكتوبر تشرين الأول.

وأدان هولاند دعم بوتين “غير المقبول” للضربات الجوية السورية.

ولدى سؤاله عن الزيارة قال هولاند لتلفزيون “تي اف 1″ إنه “ربما” سيستقبله.

وأضاف “مازلت أسأل نفسي هذا السؤال”.

وقال “هل بإمكاننا فعل أي شيء يجعله يوقف ما يفعله مع النظام السوري، وهو دعم قصف سكان حلب بقواته الجوية”.

وقال إن سكان شرق حلب الذي يتعرّض لقصف عنيف “هم اليوم ضحايا لجرائم حرب”.

وأضاف أن “من يرتكبون هذه الأفعال سيحاسبون، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال تلفزيون “تي اف 1″ إن المقابلة كاملة ستذاع غداً الاثنين.