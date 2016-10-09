زعيم الحوثيين يدعو أنصاره لمواجهة السعودية “أكثر مما مضى”





صنعاء- الأناضول- دعا زعيم جماعة “أنصار الله” (الحوثي) عبدالملك الحوثي اليوم الأحد أنصاره إلى النفير العام لمواجهة السعودية “أكثر من أي وقت مضى وللأخذ بالثأر” من الهجوم الذي استهدف مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت جماعة الحوثي إن “قصفاً” استهدف، أمس السبت، مجلس عزاء كان يحضره مسؤولون كبار موالون للجماعة؛ لتقديم التعازي إلى وزير داخلية الحوثيين، جلال الرويشان، بوفاة والده، مما أسفر عن مقتل وإصابة 450 شخصاً بينهم عمدة صنعاء.

وفيما اتهم الحوثيون “التحالف العربي”، الذي تقوده السعودية، بشن هذا الهجوم، رد الأخير بالنفي، قائلاً إنه لم ينفذ أية عمليات جوية في موقع الهجوم، ملمحاً إلى أن الهجوم لم يكن قصفاً بل “تفجير” تقف وراءه أسباب أخرى.

وفي كلمة متلفزة نقلتها مساء اليوم الأحد قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، قال الحوثي: “علينا أن نتحرك نحو الحدود السعودية، وفي كل الجبهات الداخلية للأخذ بالثأر”.

واتهم زعيم الحوثيين المملكة العربية السعودية (التي تقود التحالف العربي) بالوقوف وراء الهجوم، وقال إنهم “يمتلكون كافة الأدلة الفنية القاطعة” على ضلوعها في قصف مجلس العزاء.

وتعهدت قيادة التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم الأحد، بإجراء “تحقيق فوري” بمشاركة خبراء أمريكيين حول الهجوم الذي تعرض له مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء.

ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله، صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ويشن التحالف العربي منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة.