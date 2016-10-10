“سرايا عاشوراء” الشيعية تدخل حدود محافظة نينوى العراقية





بغداد- د ب أ- ذكرت وسائل إعلام مقربة من الزعيم الشيعي عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، أن قوات “سرايا عاشوراء” المنضوية في “الحشد الشعبي” دخلت اليوم الأحد الحدود الإدارية لمحافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وذكرت وكالة أنباء “الفرات”، التابعة للحكيم، أن “سرايا عاشوراء، أول فصائل “الحشد الشعبي”، قامت اليوم بدخول الحدود الإدارية لمحافظة نينوى استعداداً لمعركة الموصل المقبلة لاقتلاع جذور عصابات “داعش” من البلاد”.

وأوضحت أن “القطعات العسكرية تتوجه نحو الموصل لحسم المعركة مع “داعش”، وهي بانتظار ساعة الصفر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لانطلاق عمليات تحرير الموصل من دنس داعش”.

وتعد “سرايا عاشوراء” من قوات “الحشد الشعبي” التابعة لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق.