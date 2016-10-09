ترامب في وضع حرج جداً قبل المناظرة الثانية مع كلينتون





سانت لويس (الولايات المتحدة)- أ ف ب- يجد المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب نفسه في وضع حرج جداً قبل المناظرة التلفزيونية الحاسمة مساء الأحد أمام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، بعد عطلة نهاية أسبوع كارثية.

ففي الساعة 20,00 (1,00 تغ الاثنين) في جامعة واشنطن في سانت لويس (ميزوري) سيتواجه الملياردير ووزيرة الخارجية السابقة أمام ناخبين مترددين، في مناظرة تبث مباشرة على القنوات الكبرى الأميركية.

في حين ستحاول كلينتون إقناع الناخبين بأن لديها الميزات لتولي منصب الرئاسة، قد يضطر ترامب إلى معالجة الأزمة التي برزت بعد تسريب الجمعة تصريحات مهينة للمرأة أدلى بها في 2005 وأثارت استياءً كبيراً.

ومع أقل من شهر على موعد الانتخابات الرئاسية، تخلى العديد من أعضاء الكونغرس والحكام الجمهوريين عن ترامب بأعداد كبيرة، رغم الاعتذار التلفزيوني النادر الذي قدمه بعد تصريحاته المهينة بشأن النساء.

ولم يبق في معسكر المؤيدين لترامب سوى رئيس البلدية السابق لمدينة نيويورك رودولف جولياني، الذي دافع عنه في المقابلات التلفزيونية الأحد.

وألغى كيليان كونواي، مدير حملة ترامب، ورئيس لجنة الشؤون القومية الجمهوري رينس بريبوس ظهورهما على شاشات التلفزيون قبل المناظرة.

كما علق المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بنس الظهور في عدة مناسبات في الحملة الانتخابية بعد أن أعلن السبت أنه لا يوافق “ولا يمكن أن يدافع″ عن المرشح الجمهوري.

وتأتي الفضيحة، التي هي واحدة من مجموعة من الفضائح التي تتعلق بمعاملة النساء – في وقت حرج للغاية لترامب، الذي انخفض التأييد له في استطلاعات الرأي منذ أدائه السيئ في المناظرة التلفزيونية الأولى التي جرت في 29 أيلول/سبتمبر.

وفي متوسط لاستطلاعات الرأي جمعه موقع “ريالكلير بوليتكس.كوم” تتفوق كلينتون بنسبة 4,5%.

وقام الإعلام بالبحث عن هفوات ترامب الماضية، بما في ذلك قوله في مقابلة مع هاورد ستيرن في 2002 إن ابنته ايفانكا “حقيرة”، كما قال إنه “يفضل هجر النساء عندما يصلن إلى سنّ معينة”.

وقال “عندما تصل المرأة إلى سنّ 35 يحين وقت هجرها”.

مناظرة مختلفة

ستكون المناظرة، التي ستجري في جامعة واشنطن في سانت لويس (ميزوري)، مختلفة هذه المرة، حيث سيتلقى المرشحان الأسئلة من الجمهور.

وفي دفاعه عن ترامب، قال جولياني لشبكة “ان بي سي” إن المرشح الجمهوري “مستعد تماماً لمناظرة الليلة”.

وأضاف “أنه، وكما تعلمون، يشعر بالندم على ما قاله. وقد اعتذر عنه، وربما يعتذر مرة أخرى. وهو يود الانتقال إلى المشاكل التي تواجه الشعب الأميركي”.

وفي الشريط الذي بثته قناة “ان بي سي” قبل 11 عاماً دون علمه يتباهى ترامب بالأسلوب الذي يلجأ إليه لجذب النساء باستخدام تقنيات هي أقرب إلى التحرش الجنسي.

وقال ترامب “عندما تكون معروفاً تسمح لك النساء بالقيام بكل ما تريد، بأي شيء”.

ولا يعرف ما هو الحيز الذي ستأخذه هذه التصريحات في المناظرة.

وحذر جولياني من أن ترامب قد يعيد نبش ماضي المشاكل الزوجية بين هيلاري وزوجها بيل كلينتون.

وقال “أعتقد أن هناك احتمالاً أن يتحدث عن وضع هيلاري كلينتون إذا تطلب الأمر. لا أعتقد أنه يفضل ذلك، ولكنني أعتقد أنه سيفعل”.

من جهة كلينتون فإن ما يقلقها هو كشف موقع ويكيليكس عن مقتطفات من كلمات خاصة ألقتها أمام بنوك كبيرة في 2013 و 2014.

ورغم أن التسجيل الصوتي لترامب طغى على هذه التسريبات، إلا أنها تثبت أن المرشحة الديموقراطية تحدثت في كلماتها عن تأييدها للتجارة المفتوحة وتنظيم السوق المالي لنفسه، وهو ما يتعارض مع مواقفها في حملتها الحالية.

وأكد جون بوديستا مستشار كلينتون الذي أخذت المقتطفات من رسائله الالكترونية، أن هذه التصريحات أخذت عن طريق القرصنة، وهي ماخوذة خارج سياقها.

وعلى متن الطائرة التي كانت تقلها إلى سانت لويس، قالت المتحدثة باسم كلينتون جينيفر بالميري إن المرشحة الديموقراطية ستستفيد من المناظرة لمحاولة استقطاب الناخبين الذين نفروا من فيديو ترامب.

وأضافت “لديها الفرصة للتحدث مباشرة للكثير من الناخبين الذين لم تكن لديهم النية حتى اليوم التصويت لها”، معتبرة أنها “فرصة”.

انقسام في الحزب الجمهوري

يرى محللون أنه حتى لو كان أداء ترامب قوياً في المناظرة، إلا أنه لن يصلح الانقسام العميق في صفوف الحزب الجمهوري الذي يخشى من تداعيات الفضيحة على موقفه في انتخابات أخرى.

وبحلول مساء السبت ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز″ أن 36 من أعضاء الكونغرس والحكام الجمهوريين تخلوا عن ترامب.

ومن بين هؤلاء جون ماكين وميت رومني، المرشحان السابقان إلى البيت الأبيض، وارنولد شوارتزنيغر الممثل السابق والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.

وأعرب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين عن “اشمئزازه” لتصريحات ترامب.

وقال ماكين إن تصريحات ترامب “المهينة للمرأة وتفاخره بغزواته الجنسية، يجعل من المستحيل مواصلة تقديم حتى الدعم المشروط لحملته”.

ودعا بعض كبار الجمهوريين ترامب إلى الانسحاب من السباق، إلا أنه أكد أنه لن يفعل ذلك، بينما ذكر خبراء قانون أن انسحابه سيكون صعباً للغاية.

وأعرب ترامب السبت عن قناعته بأن الجدل سيزول سريعاً.

وقال “أعتقد أن الكثير من الناس يقلّلون من حجم ولاء أنصاري لي”.

أما زوجة الملياردير ميلانيا فقد طلبت من الأميركيين أن يغفروا لزوجها لهذه التصريحات التي لا تعكس شخصيته الحقيقية.

وقال لاري سباتو، خبير الشؤون السياسية في جامعة فيرجينيا، إن شريط الفيديو الذي يعود إلى العام 2005 “سكين طعن به ترامب في القلب. خلال المناظرة سيتم بالتأكيد التطرق إلى هذا الموضوع″.

وأضاف “لن يخسر ترامب أي صوت من قاعدته الانتخابية لأنهم لا يكترثون. لكنه لن ينجح في توسيع قاعدة دعمه”.