﻿قرار للسيسي يعامل ملك البحرين كمصري بمنحه حق شراء أراض في سيناء

القاهرة ـ»القدس العربي» من منار عبد الفتاح: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالسماح لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتملك أراض ومبان لثلاث فيلات في خليج نعمة في مدينة شرم الشيخ، بغرض الإقامة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، أمس الأحد.

ويستثني القرار المنشور ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء، والذي جاء بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء.

ونص القرار الجمهوري على أنه تمت الموافقة «على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أرض ومباني الفيلات أرقام (C، E2، B2/70) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة».

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن العاهل البحريني تقدم إلى الجهاز الوطني لتنمية سيناء بطلب رسمي لتملك هذه الأراضي، خلال زيارته الأخيرة لمصر، حيث يقضي سنوياً فترة من فصل الصيف في شرم الشيخ.

وكان السيسي قد أصدر في وقت سابق من العام الجاري، قرارا جمهوريا بمعاملة مواطن سعودي يدعى حمود بن محمد بن ناصر الصالح، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981. وتسمح هذه المادة بصدور قرار جمهوري استثنائي بمعاملة المواطنين العرب كالمصريين في تمليك الأرض الصحراوية، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية ونقلت عنها صحف مصرية. وتنص المادة على أن يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

وكان العاهل البحريني، قد حصل على هذه الأراضي وفق نظام حق الانتفاع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لكنه لم يستطع امتلاكها بسبب رفض نظام مبارك تملك غير المصريين في سيناء ، ويستثني القرار، ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء.