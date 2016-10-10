﻿تراجع كبير للأحزاب التقليدية في انتخابات المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»: دخلت الأحزاب المغربية مرحلة التقييم وتقدير الموقف بانتظار تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس شخصية من حزب «العدالة والتنمية» بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أظهرت الانتخابات المغربية تصدر الحزب، يليه حزب الأصالة والمعاصرة وتراجع الأحزاب الوطنية «الاتحاد الاشتراكي» و»حزب الاستقلال» و»التقدم والاشتراكية» وعدم تمكن نبيلة منيب زعيمة «فيدرالية اليسار الديمقراطي» من الوصول إلى مجلس النواب.

وأثار المحللون مفارقة تتمثل في أن يحصل «الحزب العتيد» (في إشارة إلى «الاتحاد ‏الاشتراكي») على 14 مقعداً في كل الدوائر في المغرب بينما يحصد «العدالة والتنمية» في ‏جهة الدار البيضاء وحدها 16 مقعداً.

وحسب الأرقام النهائية لوزارة الداخلية المغربية فقد توزعت مقاعد المجلس الـ395 على ‏حزب العدالة والتنمية 125 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة 102 من المقاعد وحزب ‏الاستقلال 46 مقعدا والتجمع الوطني للأحرار 37 مقعدا والحركة الشعبية 27 مقعدا ‏والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 20 مقعدا والاتحاد الدستوري 19 مقعدا وحزب التقدم ‏والاشتراكية 12 مقعدا والحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد وفيدرالية اليسار ‏الديمقراطي مقعدان ومقعد واحد لكل من حزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار ‏الأخضر المغربي.‏

وعلق مراقبون على تراجع ‏الأحزاب التقليدية، وعما إذا كانت انتخابات 2016 «جنازة جماعية وتشييعاً نهائياً لأحزاب ‏‏»الاتحاد الاشتراكي» و»الاستقلال» و»التقدم والاشتراكية»، ورأوا أن على الأحزاب الوطنية أن ‏تفهم أن «النضال الوطني» الذي تستمد منه شرعيتها قد انتهى مع خروج فرنسا عسكريا من ‏البلاد، وأن العالم تغير كثيراً منذ ذلك الوقت، وعليها أن تتغير هي الأخرى‎.‎

وتوقف المحللون عند نسبة المشاركين ‏في الاقتراع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمتمثلة في 43 في المئة من المواطنين ‏المسجلين في القوائم الانتخابية، بعد أن صوت أقل من سبعة ملايين مواطن على ‏مرشحيهم، وهو ما يمثل حوالى 17 في المئة فقط من المغاربة إذا حسبنا مغاربة الداخل والخارج ‏‏(المغيبين عن هذا الاستحقاق الانتخابي رغم ادعاء تسهيل عمليات تفويض أصواتهم لذويهم ‏ورغماً عن الدستور الممنوح الأخير).