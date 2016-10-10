﻿مقتل إسرائيليين أحدهما جندي في عمليّة نوعيّة في القدس

رام الله ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: لأول مرة منذ بضعة أشهر ورغم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المكثفة ينفذ فدائي فلسطيني عملية مسلحة نوعية في القدس المحتلة تسفر عن مقتل إسرائيليين أحدهما جندي، وجرح 6. والمفاجئ في الأمر أن المنفذ كان يفترض أن يسلم نفسه لسجن الرملة ساعة العملية لقضاء حكم بالسجن الإداري مدته 4 أشهر.

والمفاجأة الثانية أن حركة «حماس» ولأول مرة منذ انطلاق «هبة القدس» في الأول من اكتوبر/ تشرين الأول، تعلن أن الشهيد مصباح أبو صبيح (40 عاما) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، هو أحد عناصرها، ولكنها لم تصل الى حد تبني العملية.

أما واشنطن فقالت إنها تندد بأقوى العبارات الممكنة بما وصفته «بالهجوم الإرهابي» في القدس. وحسب بيان صادر عن شرطة الاحتلال فإن أبو صبيح أطلق النار خلال قيادته لسيارته الخاصة في منطقة أرض السمار المعروفة باسم التلة الفرنسية شمال المدينة، قرب مركز القيادة القطرية لشرطة الاحتلال، فقتل إسرائيليين وجرح آخرين، قبل أن يواصل قيادة سيارته باتجاه حي الشيخ جراح وهاجم المزيد من المستوطنين وأصاب أربعة آخرين قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من إطلاق النار عليه.

وعلى الفور أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية الى منطقة العملية من التلة الفرنسية إلى الشيخ جراح، ونصبت الحواجز العسكرية في شوارع وطرقات المدينة وعلى المداخل الرئيسية للبلدة القديمة منها والأحياء الفلسطينية وأخضعت الفلسطينيين الى عمليات تفتيش مستفزة. وسادت الشوارع الرئيسية حالة من الفوضى نتيجة العملية المفاجئة وما أعقبها من إغلاق طرق. وتجمهر عدد من المتطرفين اليهود في المنطقة وهتفوا بشعارات تتمنى الموت للعرب.

وتبنت حماس ولأل مرة خلال «هبة القدس» منفذ العملية. وقالت الحركة في بيان نشر على موقع المركز الفلسطيني للإعلام التابع لها إنها تزف ابنها «الشهيد المجاهد» مصباح أبو صبيح من بلدة سلوان.

وأشادت الحركة بالشهيد بقولها إنه «كان أحد أعلام مدينة القدس، ومن خيرة أبنائها الغيورين على دينهم ووطنهم، وأنه قبل أن يضحي بروحه اليوم، ضحى بماله وعمره فداءً للأقصى وللقدس».

وعقب العملية وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أحياء مختلفة في القدس، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص. واعتقلت سلطات الاحتلال والد أبو صبيح في بلدة الرام شمال القدس.