﻿«مالمو» المدينة السويدية الساحرة التي أضاءتها السينما العربية

مالمو – «القدس العربي»: كانت المرة الأولى التي أحل فيها ضيفة على مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 5 الشهر الجاري. كنت واحدة من بين خمس مخرجات عربيات، ممن لديهن مشروعات أفلام وثائقية شاركت في سوق الفيلم في الدورة السادسة من المهرجان.

ما أن وصلت إلى مطار كوبنهاغن في الدنمارك، ومنه إلى مدينة مالمو، والتي تعد ثالث أكبر وأهم مدن السويد، كانت الإبتسامة دائمة على وجوه من إلتقيت بهم، أغلبهم عراقيون وفلسطينيون وسوريون أيضاً، أجبرتهم الحرب – وإن صح التعبير الثورة – على ترك عائلاتهم، ومنازلهم، وصباحاتهم السورية المنتعشة والممتلئة برائحة القهوة والياسمين.

في الطريق من مطار كوبنهاغن إلى مالمو، فضلت الجلوس في المقعد الأمامي بجوار السائق، الذي جاء من فلسطين قبل أربعة أعوام، وجهه كان مبتسماً طوال الطريق. سألته عن عدد العرب، الذين يعيشون في السويد، أخبرني أنهم زادوا عقب الثورة السورية، لكن الأغلب لديهم حنين العودة إلى بلادهم.

عندما كنت أتوقف عن الحديث معه، كان يتحدث إلي، يسألني عن مصر، وكيف أصبحت عقب مرور أكثر من خمسة أعوام على الثورة، أخبرته أن ما يحدث في سوريا وأغلب البلاد العربية لا يختلف كثيراً عما يحدث في مصر. لم أكمل حديثي عما يحدث في مصر، وأنا أعي ذلك، وسألته عن النفق الذي يربط بين كوبنهاغن ومالمو، قال لي إنه واحد من أكبر الأنفاق التي شقت خلال العـشرة أعوام الأخيرة، تحـت البحر.

مالمو، المدينة الهادئة، والدافئة، رغم برودة الطقس، كانت السينما تملأ أركانها بالضجيج والضحك والشغف أيضاً. وأمام قاعات السينما، وقبل دقائق من بدء عرض أي فيلم، كنت ألحظ لهفة المارة من مختلف الجنسيات العربية، يسألون عن أي فيلم سوف يعرض، يهرعون لشراء تذاكر تمنحهم فرصة لمشاهدة أفلام ناطقة باللغة العربية، سواء كانت مصرية أو تونسية أو عراقية، أو أي لغة يفهمونها ويشتاقون لسماعها.

فيلم «نوارة»، إخراج هالة خليل، كان فيلم الإفتتاح، والذي عرض في أكبر قاعات السينما في مالمو، وهي سينما بانواما، وهو فيلم مصري خالص، عن فتاة فقيرة، والعالم الذي يدور حولها عقب ثورة 25 يناير.

قبل عرض الفيلم، كنت أتوقع أن يكون أغلب الحضور من الجاليات العربية المقيمة في مالمو والسويد عموماً، بالإضافة إلى ضيوف المهرجان، لكني فوجئت بزحام إعتدت رؤيته في قاعات السينما في مصر قبل عرض أي فيلم تجاري. الأغلب ممن إصطفوا في طابور طويل أمام قاعة السينما، كانوا سويديين، منهم من جاء من مدن مجاورة لمالمو، وآخرون من المدينة نفسها. الفيلم الذي كان عرضه الأول، والناطق باللهجة المصرية الدارجة، وبترجمة إنكليزية دقيقة، جعل المشاهدين ممن يجهلون المفردات المصرية الدارجة يتفاعلون معه. كنت جالسة وعلى جانبي شابات وشباب سويديون، ابتهجت كثيراً عندما كنت أراهم يضحكون، وفتاة كانت بجواري لمحتها تمسح بيدها دمعة من عينها. الصمت كان يسكن قاعة السينما الكبيرة، الضحك والبكاء أحياناً كان الشيء الوحيد الذي نجح في كسر هذا الصمت.

أهالي المدينة لا يقل شغفهم بالسينما العربية عن العرب المقيمين فيها منذ سنوات، والذين وصلوا لمئة ألف نسمة، حسب ما ذكره السينمائي محمد قبلاوي، رئيس المهرجان. لافتات وبوسترات الأفلام كانت تملأ ميادين مالمو وشوارعها. ما أن أتوقف لشراء زجاجة مياه على سبيل المثال، يسألني بائع «السوبر ماركت» السويدي بلهجة إنكليزية ركيكة تشير إلى ترحاب شديد. هل أنت هنا من أجل السينما؟ أجيب بإبتسامة نعم.. نحن كسينمائيين جئنا من بلادنا لكي نتحدث عن ثقافتنا وأحلامنا وأفكارنا من خلال أفلام أنجزناها أو نحاول إنجازها لكي يعرف الآخر من نحن؟ وماذا نفكر؟

في اليوم الثاني رغبت في اكتشاف الطريق بمفردي والذهاب إلى السينما، واكتشاف شوارع المدينة، وأهاليها، في كل مرة كنت أضل الطريق إلى السينما، أتوقف أثناء السير وأسأل شبابا سويديين: هل تتحدث الإنكليزية؟ يجيبونني بكل اهتمام، ويدلونني على الطريق الصحيح للوصول إلى السينما. أتذكر رجلا عجوزا وزوجته، كانا يسيران متساندين، كل منهم على عصا، لم يفهما ما قلته، لكن أخرج هاتفه المحمول وGBS ووصف لي مكان «سينما سيبغل».

أربعة أيام قضيتها في مالمو، ما بين مشاهدة الأفلام، وبين الحديث عن مشروع فيلمي الوثائقي، الذي لم ينته بعد، كنت ألمح في أعين من تحدثت عنهم فضولا لمشاهدة الفيلم، وباقي الأفلام التي كانت مشاركة في سوق الفيلم. والذي يقام للعام الثاني على التوالي، وهو ما جعل لمهرجان مالمو للفيلم العربي في أوروبا إستثنائيته، وسط عدد كبير من المهرجانات التي تقام منذ سنوات في أنحاء أوروبا باسم الفيلم العربي، ولا نعرف أي شيء عنها.

تحتفظ ذاكرتنا بالأفلام التي قدمها انجمار بيرغمان، والذي استطاع أن يصل بالسينما السويدية إلى مختلف الثقافات. فعندما نتحدث عن السينما في السويد، نتذكر على الفور سينما برغمان، والذي تميز في أفلامه بميله إلى القضايا الفلسفية، وبحثه الدائم عن معنى الحياة وماهية الإنسان والوجود، وتناول مواضيع عديدة، منها العزلة والإغتراب، وركز أيضا على علم النفس الفردي والتشابك في التعبيرات الاجتماعية والجنسية، كما دمج في كثير من الأحيان الحلم بالواقع.

فالسينما السويدية ورغم قلة إنتاجها، تعد من أهم السينمات في أوروبا. وفي مالمو يوجد ما يقرب من عشر قاعات سينما، في الصيف، غالباً ما يحتشد الأهالي لمشاهدة ما يعرض فيها في عطلة الأسبوع. ومن أشهر قاعات السينما هي «سينماتيك» و«بانوراما» و«سبيغل A و C ».