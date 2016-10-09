﻿محافظ وسط قطاع غزة يتهم حماس بعرقلة إنشاء أضخم محطة لتحلية المياه

غزة – «القدس العربي»: اتهم عبد الله أبو سمهدانة، محافظ المنطقة الوسطى في قطاع غزة، حركة حماس بعرقلة مشروع لإقامة محطة لتحليه المياه في قطاع غزة.

وقال في تصريح صحافي إن حركة حماس رفضت منح ما مساحته 100 دونم من أراضي المحررات (أراض كانت تقيم عليها إسرائيل مستوطنات سابقة) جنوب القطاع، لصالح إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة. وأضاف أن هذه المحطة كانت ستعمل على تشغيل محطة التحلية الأضخم التي ستقام جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتابع القول إن الرئيس محمود عباس قرر تخصيص هذه المساحة للمشروع، في إطار المساعي التي تبذلها السلطة الوطنية للتخفيف من معاناة المواطنين في القطاع، مضيفا «لكن للأسف حركة حماس التي تسيطر على القطاع رفضت قرار الرئيس وهو ما سيعيق إنجاز المشروع، رغم التوافق السابق». وأكد أن رفض حماس للمشروع الذي وصفه بـ «الاستراتيجي والأضخم» على مستوى القطاع، سيعيق حل مشكلة أزمة المياه في قطاع غزة. وكانت ستخفف من معاناة نحو مليوني فلسطيني المستمرة منذ سنوات دون وجود حلول لمشاكلهم. وأكد محافظ المنطقة الوسطى على أهمية إنهاء هذه المشكلة من أجل استكمال إقامة هذا المشروع الأضخم على مستوى القطاع.

وكان أبو سمهدانة قد كشف في وقت سابق، عن البدء بالاستعدادات لإنشاء المشروع الأضخم في قطاع غزة لإقامة محطة تحلية بتكلفة نصف مليار دولار في منطقة جنوب غرب مدينة دير البلح. وناقش خلال زيارته لمدينة رام الله قبل أيام الملف مع رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله. وقال إن حكومة الوفاق الوطني تعمل مع الدول المانحة لتوفير الدعم الكامل للمشروع، الذي سيعمل على إيصال المياه الصالحة للشرب لكل بيت فلسطيني في القطاع.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تبدل قصارى جهدها للدفع باتجاه الشروع الفوري في تنفيذ محطة التحلية الأضخم في قطاع غزة يشار إلى أن العديد من التقارير الدولية وأهمها تقرير الأمم المتحدة، أكد أن قطاع غزة لن يصلح للعيش الآدمي بحلول العام 2020، بسبب عدة مشاكل يعانيها السكان، من أهمها مشكلة الحصول على المياه الصالحة.