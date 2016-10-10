﻿انزعاج مصري من تحذيرات سفارات بريطانيا وأمريكا وكندا لرعاياها من أعمال عنف

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت تحذيرات ثلاثة من سفارات أكبر الدول الغربية هب أمريكا وكندا وبريطانيا لرعاياها من التواجد في الأماكن العامة والمزدحمة في مصر يوم 9 أكتوبر 2016، حالة من التكهنات والترقب حول أسباب تلك التصريحات التي قال البعض ان السبب يعود إلى أحداث ذكرى ماسبيرو الدامية التي راح ضحيتها ما يقرب من 27 قبطي بعد تظاهرهم أمام مبنى الاذاعة و التلفزيون ماسبيرو. الحدث البارز الثاني هو استئناف محكمة جنايات القاهرة محاكمة عدد 215 متهم من جماعة الإخوان في القضية المعروفة باسم كتائب حلوان المسلحة.

وشهدت البلاد حالة من الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية، حيث رفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى للحالة «ج». وعززت وزارة الداخلية من تواجدها بمحيط كافة السفارات الأجنبية في البلاد، وتم الدفع بتشكيلات أمنية وسيارات للأمن المركزي ووضع الحواجز الحديدية بالقرب من مقار السفارات الأجنبية.

وقالت السفارة البريطانية في بيانها: «ينبغي على رعايا بريطانيا أن يتجنبوا قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية في القاهرة، حتى التاسع من الشهر الجاري».

وجاء ذلك بعد تحذيرات مماثلة أصدرتها السفارة الأمريكية في القاهرة لرعاياها تنصحهم فيها بتجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة، بسبب «مخاوف أمنية محتملة» يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقالت السفارة الأمريكية في رسالة إلى رعاياها: «ينبغي أن يكون المواطنون على علم بمحيطهم وممارسة احتياطات أمنية جيدة في جميع الأوقات».

في الوقت نفسه، قالت السفارة الكندية على موقعها الإلكتروني إنه من الضروري أخذ تحذير السفارة الأمريكية لرعاياها بشكل جدي. وأضافت السفارة أن الموقف في مصر لا يمكن التنبؤ بتطوراته، وأوردت بعضا من التواريخ، التي حذرت مواطنيها من التردد خلالها على الأماكن العامة، من ضمنها الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن انزعاجها من البيانات التحذيرية التي أصدرتها هذه الدول. وقال المتحدث باسم الوزارة، إن السفارة الأمريكية لم تخطر أي جهة مصرية رسمية بأسباب إصدارها هذه التحذيرات، أو طبيعة التهديدات الأمنية التي تشير إليها، وهو ما «يثير علامات استفهام حول أسباب إصدارها بهذا الأسلوب».

وأضاف أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية نفى وجود أي تهديدات أمنية، وأوضح له أن هذه التحذيرات روتينية. وطالبت الخارجية المصرية في بيان السفارات الأجنبية بتوخي الحذر في إصدار مثل تلك التحذيرات التي اعتبرتها «غير مبررة».

وقال الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، في بيان له، إن الهدف من التحذيرات التي صدرت من قبل سفارات أجنبية في القاهرة لرعاياها، هو إرباك الشارع وإحداث قلاقل وفوضى غير مبررة، مؤكدًا استقرار الأوضاع الأمنية بعد نجاح منظومة الأمن في إعادتها.

وحذر إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عبر حسابه على موقع «تويتر»: من خطورة إقدام النظام على تنفيذ أحكام بالإعدام، قائلاً إنها «ستكون خطوة خطيرة ستشعل النار في الدولة». وربط الأمر بتحذيرات السفارات الأمريكية والبريطانية والكندية لرعاياها، قائلاً إن التحذيرات «جاءت لاستشعارها بقيام النظام على تنفيذ هذا». وتابع «خطوة خطيرة لا تؤمن حكما ولا تقدم حلا بل تشعل نارا لا تخمد وقد تحسبت لذلك سفارات أمريكا وكندا و بريطانيا».

وأكد خالد أبو زهاد عضو لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، في بيان له، أن التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها عدد من الدول الأجنبية، الخاصة بعدم تواجد رعاياها في مصر بأماكن التجمعات العامة، هدفها خلق حالة من الرعب في نفوس المستثمرين الأجانب، وتخويفهم من الاستثمار في مصر.

وتساءل عن الدافع وراء تلك التحذيرات في الوقت الذي لم تعلن فيه أي أحزاب أو قوى سياسية عن تنظيم مظاهرات أو أنشطة غدا الأحد، مؤكدا أن ذكرى أحداث ماسبيرو ستمر بخير دون وجود أي فوضى.

وقال إن تلك التحذيرات تأتي مع قرب بداية الموسم السياحي للمقاصد السياحية في مصر، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر، ومع قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراء اختبارات أمنية للمطارات المصرية، واجتياز هذه الاختبارات بنجاح.

وأعرب النائب سامر التلاوي، منسق محافظة المنوفية بتحالف عم مصر، عن انزعاجه من البيان التحذيري التي أصدرته السفارات الاجنبية، مشيراَ إلى أن هناك محاولة واضحة لإثارة البلبلة والفوضى في الشارع المصري لإفساد احتفالية البرلمان المصرى بمرور 150 على تأسيسه.

وأكد أن السفارة لم تنسق مع وزارة الخارجية أو تخطر أي جهة مصرية رسمية أخرى بأسباب إصدار هذا البيان، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب مطالباَ السفارات بأن تتعامل برزانة مع هذه الأمور.

وانتقد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، خلال تقديم برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، تحذيرات عدد من السفارات الأجنبية في القاهرة لرعاياها بتوخي الحذر، متسائلا: «إيه هي المخاطر». وقال، أنه من الأسوأ لأي دولة أن تشعر بأن جزءا كبيرا من مقدراتها و«أكل عيشها» ونموها وعملتها الصعبة مرتبطة بأي قرار يتخذ من دولة أجنبية أخرى.

ووصف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «كل يوم» والمذاع على فضائية «ON TV»، التحذيرات التي نشرتها السفارات الأمريكية والبريطانية والكندية لرعاياهم في مصر، بأنها مؤامرة.وقال إن السفارات لها أجهزة مخابرات في مصر، وإنه من الجائز انهم علموا بوجود تفجيرات أو أي أحداث أخرى ومن الممكن حدوثها، وبناءً علي ذلك قامت السفارات الأمريكية والبريطانية والكندية بتحذير رعاياهم.

ورفض مينا مجدي، منسق اتحاد شباب ماسبيرو، في تصريح لإحدى الجرائد المصرية، الربط بين تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها بمصر من التواجد في الأماكن العامة والتجمعات، والذكرى الخامسة لمذبحة ماسبيرو، وقال إن السفارات الأجنبية في مصر لم يسبق لها إصدار أي بيانات في ذكرى المذبحة، على الرغم من الأوضاع الأمنية التي كانت تشهدها البلاد خلال الفترات التي تزامنت فيها ذكرى المذبحة مع حكم الإخوان في عام 2012، وعقب فض رابعة في 2014.

وأضاف منسق اتحاد ماسبيرو، البيان التحذيري له علاقة بالوضع الاقتصادي، واشتراطات صندوق النقد الدولي وما يتبعه من قرارات ستشعل الغضب في الشارع المصري.

وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع الذكرى الخامسة لأحداث ماسبيرو التي وقعت أمام مقر التلفزيون الرسمي في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول في عام 2011 وراح ضحيتها عشرات القتلى من المسيحيين. ووقعت الاشتباكات بين عناصر من الجيش وآلاف المتظاهرين المسيحيين المعترضين على هدم إحدى الكنائس في الصعيد. وعادة ما تطلق السفارات والهيئات الأجنبية العاملة في مصر تحذيرات مماثلة لرعاياها في أوقات مرتبطة بأحداث واشتباكات في الثورة المصرية التي وقعت في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني من عام 2011.