﻿وضع فريد ونادر في الأردن وأزمة المناهج «تتدحرج»: وزير التربية عالق بين «صمت زملائه» واتهامات العلمانيين والإسلاميين

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: فئتان يزعجهما وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد الذنيبات معاً وفي الوقت نفسع عندما يتعلق الأمر بجدل ما يسمى بـ»تعديل المناهج» ولا ترغبان في الإصغاء إلا لصوتهما فقط في السياق.

الفئة الأولى هي تلك الصاخبة التي تطالب بإقالة الوزير وتحرق المناهج وتسترسل في تحريض المعلمين ولاحقاً الطلاب لبناء حالة «تمرد» نادرة داخل المدارس الحكومية ضد الوزارة وقراراتها بتهمة تعديل المناهج وبصورة تخفف من جرعة الدين الإسلامي فيها .

الفئة الثانية تنتقد الوزير ايضاً وتعلن أن التعديلات التي رعاها للمناهج غير جدية ولا زالت قاصرة على أساس ان وزارة التربية لم تعد تمتلك الجرأة الحقيقية لمنع الخضوع للشارع المتطرف .

ورغم اختلافهما في الفكر والإيديولوجيا والموقف تقف الفئتان ضد الوزير الذنيبات أحد أبرز وألمع الظواهر البيروقراطية في الأعوام القليلة الماضية بعدما سجل له شعبياً ورسمياً إنجاز «استعادة هيبة امتحان الثانوية العامة».

إزاء هذا المزاج من اتهامه مرة بتعديل المناهج ومرة اخرى بـ «عدم تعديلها بالقدر الكافي» يقف وزير التربية والتعليم حائراً وسط حالة قصف منهجية تطاله بدون تغطية ومساندة حقيقية من الحكومة والسلطات.

تلك مسألة لا يهتم الذنيبات كثيراً بها لأن «الإصلاح الحقيقي له خصوم عديدون» كما أفاد الوزير نفسه عندما تواصلت معه «القدس العربي».

بالنسبة للتيار الإسلامي ونقابة المعلمين الحالية «المناهضة للتيار الإسلامي» والعديد من المعلمين ومئات المعلقين من الفئة التي لا تتابع أصلاً مسار الأحداث، وبالنسبة لحارقي المناهج بدون قراءتها اصلاً في الشارع بالنسبة لهم فإن الوزير الذنيبات أحد أعداء الإسلام والمسلمين وينبغي أن يرحل.

وبالنسبة للتيار العلماني ومن ينتقدون المناهج أصلا ويصرون على ان تعديلها عبارة عن فكرة مضللة فالوزير الذنيبات «إخونجي سابق» ينبغي ان يرحل أيضاً لأنه أولاً «يحاور الظلاميين»، وثانياَ لا يقوم بالخطوات الجدية لإقصاء النصوص التي تبث الكراهية في المجتمع بالمناهج.

أما عندما يتعلق الأمر ببعض مستويات القرار الرسمي فالوزير الذنيبات من مجموعة «التأزيم» في حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية وينبغي ايضاَ ان تتم التضحية به قريباً على أعتاب جلسات البرلمان بسبب الإخفاق في إدارة ملف لم يحظى الرجل خلاله بإسناد حقيقي من السلطة ورموزها ومؤسساتها خصوصاً مع وجود مراكز قوى داخل الدولة تسعى للحفاظ على «الواقع القائم» بالمقابل.

المساندة اليتيمة التي قدمها زملاء وزراء للذنيبات تحولت إلى «كارثة» اشعلت المزيد من نيران الاحتقان عندما تدخل زميله نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني رغم عدم وجود خلفية متخصصة له بالموضوع بتصريح ألهب الشارع مجددا قال فيه بان نصوص المناهج تحرض على الكراهية والتطرف الديني .

زاوية غريبة علق فيها الوزير المخضرم الذي ظهر أمام الرأي العام في جرعة انفعالية قليلاً حاول خلالها فضح دعاة إحراق المناهج وهدد بمحاكمتهم متحدثاً عن «حملة ظالمة» تستهدف الإصلاح التربوي ويغذيها بعض الفاسدين أخلاقياً وإدارياً الذين قدموا لهيئات مكافحة الفساد .

الموقف في الجسم الوزاري حاليا كالتالي: الرئيس هاني الملقي «يتريث» في دعم وزيره الذنيبات حتى لا تصاب حكومته ببلل الاستعراض المتوقع عند طلب ثقة البرلمان.

ونائبه العناني يتدخل فيلهب اشتعالات النقاش بدون مسوغ وبقية الوزراء بإستثناء الناطق الرسمي محمد مومني يعلمون بان مسألة «المناهج» عبارة عن «محرقة» ويفضلون عدم التطرق لها تجنباً للغرق بسببها .

دخول العناني تحديداً على الخط يوحي بأن مسألة تعديل المناهج قد تكون مقررة عبر الطاقم الاقتصادي حيث يتردد ان بعض الدول المانحة بدأت تعلق المساعدات والمنح المالية خصوصاً في قطاع التعليم بسبب المناهج..ذلك وجه آخر للأزمة.

لذلك يبدو الوزير الذنيبات «وحيداً» بمؤانسة يتيمة من زميله المومني فقط في مواجهة كرة ثلج تنمو وتكبر وتتدحرج باسم المناهج وصلت صباح أمس لأحد أكثر المنحنيات حرجاً عندما دعمت نقابة المعلمين وبسبب خصومات سابقة إدارية وسياسية مع الوزير الذنيبات بروز حالة لافتة وغير مسبوقة بعنوان إستغلال الطلاب انفسهم في الصراع .

أمس الأحد اعلنت طالبات في مدارس الحكومة شكلاً من أشكال «العصيان» على مقررات وزير التربية وذلك عبر الامتناع عن دخول الصف وتلقي العلم والتجمع في ساحات المدارس.

هذه خطوة تصعيدية مفتوحة على كل احتمالات النتائج تنذر بأن خصوم الذنيبات في نقابة المعلمين مستعدون لاستعمال كل الذخائر المتاحة تمهيداً لإعاقة العام الدراسي وإحراج الذنيبات عبر استخدام طلاب لا يفهمون شيئاً في الواقع عن ما يحصل او سيحصل.