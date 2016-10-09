﻿حماس تقلل من أهمية زيارة وفد الجنائية لرضوخها لإملاءات الاحتلال واستثناء غزة

غزة – «القدس العربي»: قللت حركة حماس ومجلس العلاقات الدولية من أهمية زيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية، للضفة الغربية حاليا، للتحقيق في الشكاوى الفلسطينية ضد ارتكاب إسرائيل «جرائم حرب».

جاء ذلك في أعقاب رضوخ الوفد للإملاءات الإسرائيلية بعدم زيارة قطاع غزة، الذي تتهم فيه السلطة الفلسطينية جيش الاحتلال بارتكاب «جرائم حرب» خلال العدوان الأخير صيف عام 2014. واستنكرت الحركة كذلك استمرار «عمليات التطبيع الممنهج» مع الاحتلال، وقالت إنها شجعت الاحتلال على الأرض الفلسطينية والمقدسات.

وأعربت حماس في بيان لها عن أسفها لـ «استسلام وفد المحكمة الجنائية لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه بجدول الزيارة ومنعه من الوصول الى قطاع غزة». وأوضحت أن الاحتلال استثنى زيارة الوفد إلى قطاع غزة الذي يعتبر «المسرح الرئيسي للجرائم الإسرائيلية عام 2014 «.وأكدت أن الزيارة تصبح «فارغة المضمون ولن يكون لها جدوى»، مشيرةً إلى أنها «تسببت في المزيد من الألم لشعبنا وأهالي الضحايا الذين كانوا ينتظرون دوراً فاعلاً من المحكمة يضمن إنصافهم ويقدم الإسرائيليين القتلة إلى المحاكم الدولية».

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على غزة جرائم حرب أدت في مجملها وعلى مدار أيام الحرب الـ 51 يوما، إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ. ولجأت إسرائيل في تلك الحرب إلى إبادة مناطق وعائلات بكاملها، بعد أن هدمت المنازل فوق رؤوس ساكنيها باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج الحربية.

وعقب انتهاء الحرب، وبعد حصول فلسطين على عضوية العديد من المنظمات الدولية بينها عضوية المحكمة الجنائية الدولية، قدمت السلطة للمحكمة شكاوى ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والمجازر التي ارتكبت في الحرب الأخيرة، على اعتبار أنها ترتقي لمستوى «جرائم الحرب».

وكان وفد الجنائية الدولية قد وصل إلى المنطقة قبل ثلاثة أيام، حيث زار إسرائيل ومناطق الضفة الغربية، كما رتب لقاء مع ضحايا الحرب في غزة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».

من جهته استنكر مجلس العلاقات الدولية، ما أسماها عملية «رضوخ» وفد المحكمة الجنائية الدولية لشروط الاحتلال، والقبول بمنعه من زيارة قطاع غزة ضمن الجولة التي ينفذها وفد المحكمة في المنطقة. وأكد المجلس في بيان له أنه «من العار أن يصبح لقاء المحكمة الجنائية الدولية مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة لقاء تثقيفيا توعويا عبر تقنية الاتصال عن بعد الفيديو كونفرنس».

وتساءل البيان «كيف سيطمئن الضحايا إلى أن العدالة ستُنجز، وسيحاسب المجرمون على ما ارتكبوه من فظائع ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية؟». وأضاف «إذا كانت المحكمة لا تستطيع إجبار الاحتلال على الوصول إلى مسرح الجريمة، كم سينتظر الضحايا حتى يروا المجرمين خلف قضبان العدالة؟».

وشدد على ضرورة رفض وفد المحكمة الجنائية لـ «إملاءات الاحتلال الإسرائيلي والضغط المُمارس عليها، وزيارة القطاع الذي يُعد المسرح الرئيس للجرائم الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، التي تمثلت بشكلٍ أساسي في الحصار الظالم والحروب الثلاث».

وفي سياق متصل ندد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم ندد باستمرار تواصل عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال «إن استمرار الكيان الإسرائيلي في الاعتداء على الأراضي الفلسطينية ونهبها وإنشاء المستوطنات عليها وطرد أصحابها، هو عدوان وتغول إسرائيلي رسمي على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا». وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية «تتم في ظل غياب الحماية الرسمية من قبل السلطة الفلسطينية المستمرة في قمعها وتصفيتها للمقاومة، ونتيجة لصمت المستوى العربي والإسلامي الرسمي عن هذا السلوك العدواني الخطير».

وندد باستمرار تصاعد وتيرة «حملات التطبيع الممنهجة» من مستويات إقليمية عدة مع إسرائيل، وقال إن هذا شجع الاحتلال وجرأه على الأرض الفلسطينية والمقدسات. وطالب بـ «كسر هذه المعادلة الخطيرة بقوة والعمل على تصعيد المقاومة في الضفة الغربية بأشكالها كافة». ودعا إلى الإسراع في التوافق على استراتيجية وطنية ترتكز على هذا الخيار الناجح، في مواجهة الاحتلال وكل أشكال العدوان.