﻿ القاهرة تبرر موقفها دون رد على انتقاد السعودية لدعمها «المؤلم» للقرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن

القاهرة ـ «القدس العربي»: كان الموقف المصري في ليلة مجلس الأمن الساخنة مساء السبت مثيرا لجدل واسع بل وغير مسبوق في تاريخ الامم المتحدة. إذ للمرة الأولى تقوم دولة عضو في مجلس الأمن بالتصويت بالموافقة على مشروعين لقرارين متناقضين في جلسة واحدة، وإن بديا يزعمان حرصهما على وقف الحرب. وعلقت القاهرة في تحفظ على انتقاد سعودي نادر لموقفها المؤيد لروسيا في القرار الثاني، وان كانت ايدت القرار الأول الذي اسقطته روسيا بحق الفيتو.

وفي مشروع القرار الفرنسي الذي اسقطته روسيا بقرار الفيتو، كانت مصر بين المؤيدين للقرار الذي كاد ان يمر بأغلبية مريحة لولا الفيتو الروسي، وهو ما اغضب عددا من الدول دائمة العضوية وخاصة بريطانيا وفرنسا.

وبقرار مصري مفاجئ، فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار روسي بعد أن حصل فقط على موافقة 4 أعضاء (روسيا والصين وفنزويلا ومصر) ورفض 9 دول وامتناع دولتين آخريين عن التصويت. وحسب معلقين لم يكن القرار الروسي في حاجة إلى استخدام حق النقض من قبل واشنطن أو باريس أو لندن نظراً لأن تمرير القرار في المجلس يتطلب موافقة 9 دول بشرط عدم اعتراض أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 دولة. ووصف السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار الروسي بأنه «مشروع قرار للعار ومهزلة».

وأكدت الخارجية المصرية امس الأحد أنها صوتت أمس الأول لصالح المشروعين اللذين جرى التصويت عليهما في مجلس الأمن الدولي حول التهدئة في سورية وخاصة في مدينة حلب.

وشددت على أن «مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناء علي محتوى القرارين وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن». اما عبدالله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة فوصف موقف مصر من مشروع القرار الروسي بأنه «مؤلم».

وقال في تصريحات إعلامية: «كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من الموقف المصري».. مضيفًا: «أي سؤال في هذا الصدد يوجه إلى المندوب المصري بطبيعة الحال».

وأضاف: «كان ما حدث اليوم مهزلة من قيام روسيا بتقديم قرار مضاد لم يحصل سوى على 4 أصوات وأنا أرثي لهذه الجهات التي صوتت لصالح القرار لأنها واجهت رفضًا عنيفًا وقويًا.. اليوم يوم مظلم بالنسبة للشعب السوري، لكنه سينتصر بإذن الله تعالى».

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، السبت، إن مصر صوتت لصالح المشروعين الروسي والفرنسي، وانتقد ما بات يمثله مجلس الأمن، الذي «أصبحت المشاورات في إطاره تكرارا وتسجيلا لمواقف تقليدية وحوارا للطرشان»، على حد تعبيره.وأوضح أن مصر كانت تدرك مسبقا «الفشل الحتمي للمشروعين (الفرنسي والروسي)»، لكن رغم ذلك، «فإن تصويتنا لصالحهما لم يكن يستهدف سوى التعبير عن موقف مصر التي ضاقت ذرعا من التلاعب بمصير الشعوب العربية بين القوى المؤثرة في الصراعات بالمنطقة».

وكان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة قال اثناء الجلسة امس الاول: إن فاتورة مأساة سوريا لم يعد يتحملها سوى أبناء الشعب السوري الذي تفرق دمه بين مصالح الدول والجماعات، وبين تزييف الحقائق والمتاجرة بمعاناة الأطفال والنساء، مضيفا : لقد حان الوقت لتجنيب المصالح الضيقة التى تحكمت خلال السنوات الماضية في مصير السوريين، والتي يهدد استمرارها بتدمير مستقبلهم.

وقال أبو العطا في بيانه «أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي ممثلاً لدولة عضو بمجلس الأمن، بل أيضاً من منطلق كوني مواطناً مصرياً عربياً يتألم من واقع المأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق تحت وطأة النزاع المسلح المستمر منذ خمسة أعوام».

وأضاف «بعد سنوات طويلة من معاناة الشعب السوري تمكن المجتمع الدولي مؤخراً، ولأول مرة، من خلال مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولة لسوريا، من التوصل إلى توافق حول الحل السياسي، ولعله من المهم التأكيد في هذا الشأن على أن التوافق الدولي تأسس على عدد من الدعائم الرئيسية والمتوازية، هي:

1 ـ وقف العدائيات في سوريا وصولاً لوقف إطلاق نار شامل فى البلاد.

2 ـ تحقيق الانتقال السياسي من خلال مفاوضات بين الحكومة السورية وأوسع طيف ممكن من المعارضة، بناءً على قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف.

3 ـ العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا بما في ذلك في المناطق المحاصرة.

4 ـ مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة « ورغم وضوح عناصر التوافق الدولي وتماشيها مع المنطق السياسي والإنساني، ورغم التطورات الإيجابية التي شهدتها الأوضاع على الأرض في سوريا منذ إعلان وقف العدائيات، إلا أننا فوجئنا مجدداً بتجدد الاشتباكات العنيفة في مدينة حلب وسقوط العديد من المدنيين والضحايا الأبرياء. ودعوني في هذا الصدد أكرر مجدداً إدانة مصر لعمليات القصف التي استهدفت المدنيين، ولا سيما قصف المستشفيات وما خلفته من مشاهد يندى لها الجبين.

وأكد ابو العطا انه رغم أن مكافحة الإرهاب تظل إحدى الدعائم الرئيسية لتسوية الأزمة السورية، بل ولحماية الأمن والسلم الدوليين في العالم أجمع، إلا أن التردد ما زال ينتاب بعض القوى ويعرقل الحسم، وما زال بعض آخر يعتقد أنه محصن من خطر الإرهاب، أو أنه سيتمكن من الاستفادة منه إذا غض الطرف عنه أو أمد له يد العون.