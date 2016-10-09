مرجع في حوزة قم الإيرانية: المهدي أجل ظهوره إلى العلن عدة مرات

لندن ـ «القدس العربي»: قال أحد مدرسي حوزة قم الإيرانية، مرتضى آقا طهراني، إن الإمام المهدي الذي يعتقد الشيعة أنه غاب عن الأنظار منذ عام 260 الهجري وأنه لا يزال حيّا، أجل ظهوره إلى اللعن بسبب ذنوبهم خاصة ذنوب النساء.

ووفقاً لموقع «انتخاب» الإخباري الإيراني، أشار إلى أن الإمام الثاني عشر للشيعة قرّر أن يظهر إلى اللعن عدة مرات، لكنه أجل ظهوره بسبب عدم اهتمام الشيعة بالمهدي وذنوبهم خاصة ذنوب النساء.

وأكد مرتضى آقا طهراني أن المهدي هو إمام مظلوم، وأنه يجب على المتدينين في إيران أن ينقذوا المهدي من مظلوميته، وأنهم يمهدون الظروف والأرضية لظهوره إلى اللعن، وشدد على أنه من واجب الإيرانيين أن يقدروا الإمام الثاني عشر للشيعة حق قدره. وأوضح أن الإيرانيين ابتعدوا عن نمط الحياة الإسلامي، وأنهم استبدلوه بنمط الحياة الغربي، وأن ذلك حصل بسبب الترويج والدعاية، مضيفاً أن الأعداء استطاعوا أن يخترقوا العلاقات الفردية والاجتماعية للناس، وأن الأشخاص بدؤوا بانتخاب الأسامي الغربية لأبنائهم وأنفسهم.

وانتقد أستاذ حوزة قم النساء لتأخرهن في الزواج، قائلاً إن النساء يرفضن الزواج ويؤخرن ذلك كثيراً، وأن أحد أسباب هذه الحالة الخطيرة هي أن النساء لم يلتزمن بالحجاب وأنهن ابتعدن عن الدين والعقيدة.

وأعرب عن أسفه البالغ إزاء إقامة بعض الإيرانيين احتفالا للطلاق، مضيفاً أن ظاهرة الاحتفال بالطلاق أصبحت عادية بين بعض الإيرانيين.