﻿معارضون سوريون يعتبرون التصعيد الروسي نتيجة لتغيرات الموقف التركي وتنازلات ما بعد الانقلاب

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: سلسلة طويلة من اللقاءات والمؤتمرات والمفاوضات غير المباشرة علانية والمباشرة خفية، وكل ذلك لم يعط أية نتائج إيجابية مؤثرة في الملف السوري لاسيما العملية السياسية التي قيل انها تستهدف الوصول إلى صيغة للسلام ووقف إراقة الدماء، إلا ان كل هذه اللقاءات لم تسفر إلا عن مزيد من القتل اليومي والتهجير الممنهج، بل لم تتوقف حتى عمليات التجنيد والاعتقال التعسفي.

حلب التي أصبحت ورقة المساومات الدولية نظراً للاهتمام التركي بريفها وتداخلاته الجغرافية والديموغرافية، إذ أن وجود الأكراد في هذا الريف الواسع جعل منه نقطة رئيسية في الملف السوري بالنسبة لتركيا، ويرى المحامي عبد الله. ق والمقيم في مدينة أورفا التركية منذ أعوام أن «تركيا تخلت تدريجياً عن المعارضة السورية بعد الضغوط السياسية التي تعرضت لها خلال عام كامل مضى، إذ أن الموقف الأمريكي الداعم للأكراد يليه الدعم الروسي لهم من جهة وللنظام من جهة أخرى، جعل الحكومة التركية تفكر في مصير شريطها الحدودي الجنوبي وأمنه قبل أي شيء آخر، بعد ان كان هذا الملف هادئاً يتجه نحو الاستقرار في بدايات الحراك الشعبي في سوريا».

ويضيف لــ «القدس العربي»: «بعد حالة التخبط التي مرت فيها أنقره نتيجة الانقلاب العسكري الذي تم إحباطه بمساعدة الحلفاء، أو بالتحديد بمساعدة الاستخبارات الروسية حسب ما تحدثت وسائل إعلام دولية، كان لا بد من القيادة التركية ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان أن تقدم الكثير من التنازلات، وقد وجد أردوغان أن التنازلات من ضمن الملف السوري هي أقل الخسائر الممكنة، وبتوافق مع روسيا قبل الرجل بحصّة بلاده في ريف حلب الشرقي والشمالي والشرقي، والتي تضمن عدم قيام أي كيان كردي متصل على طول الشريط الحدودي، وهذا بالضبط ما كانت تسعى إليه قوات سورية الديمقراطية ممثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي».

يرى كثير من السوريين أن الضوء الأخضر الذي تنفذ روسيا عملياتها بموجبه في حلب ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء تم منحه للرئيس الروسي بوتين من قبل دول عدة إلا أنهم يرون أن أولها وأكثرها تأثيراً تركية، إذ يعتقد المحامي الحلبي أن «صفقة ما تمت بين الأتراك والروس وبموافقة أمريكية، وعلى الرغم من أن أمريكا تتخذ موقف المحتج على التدمير والقتل والنهج الدموي الذي يطبق في حلب، إلا انها منحت الروس موافقتها ضمن اجتماعات متتالية أجراها وزراء خارجية البلدين ووفود استخباراتية رتبت لكل التفاصيل، هذه الصفقة باختصار كانت إحباط معركة حلب التي خطط لها طويلاً مقابل السماح بمد النفوذ التركي في مناطق ريف حلب والسيطرة عليه وعلى قيادات فصائله».

بينما يرى الصحافي والناشط السوري عبد الوهاب عاصي أن موسكو تعتمد في حملتها العسكرية على تصنيف جبهة فتح الشام «النصرة سابقاً» على لوائح الإرهاب، واعتبارها دولياً كما تنظيم الدولة تماماً وبذلك تتخذ شرعية كاملة في قصف كل المناطق التي يتواجد فيها «الدولة» أو «النصرة».

ويقول لــ «القدس العربي»: «الإشكالية الرئيسية والتي تحاول موسكو اللعب عليها، هي تصنيف جبهة فتح الشام على لوائح الإرهاب، باعتبار أن إعلانها فك الارتباط عن تنظيم «القاعدة» لم يشجع واشنطن أو غيرها من الدول على تغيير وجهة نظرها في الجبهة، وهذه الإشكالية تعني قصف مواقع المعارضة كاملة بدعوى محاربة الإرهاب، فلا فرق هنا بين مناطق تنظيم الدولة وتنظيم فتح الشام ـ النصرة، وحديث واشنطن عن حماية فصائل المعارضة التي تقدم لها الدعم من عمليات القصف، يبدو أنه لم يناسب حلفاءها المتواجدين داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا، وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا وكذلك تركيا، فهذه الدول تخشى من الاتفاق السري المبرم بين الجانبين الأمريكي والروسي، بأن يؤدي إلى إنهاء المعارضة المعتدلة».

ويضيف العاصي «الحل بالنسبة لهذه الدول واضح، وهو عرقلة تطبيق الاتفاق بشتى السبل سياسياً وحتى عسكرياً، ومن ثم محاولة إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، التي بدورها يمكن أن تساهم في التمهيد لاستئناف العملية السياسية، لكن الواقع يقول إن روسيا ترفض هذا السيناريو، فهي قامت بقصف قافلة المساعدات الإنسانية، وما زالت تصر على الحل العسكري أو المفاوضات السياسية المفروضة بالقوة العسكرية.

وعن فشل العملية السياسية يوضح «في كل مرة يتم فيها استئناف العملية السياسية يكون أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا قد توصلوا إلى توافقات ضمن الحد الأدنى، لكن هذه التفاهمات سرعان ما تصطدم باستحالة التطبيق على أرض الواقع، ما يؤدي إلى استغلال ذلك من الأطراف الداعمة للنظام مثال روسيا وإيران».