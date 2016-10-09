﻿لبنان: مسؤول تنظيم «الدولة» في عرسال وجد مقتولاً صباح أمس… وتدابير احترازية خوفاً من أي رد على توقيف أمير عين الحلوة

بيروت ـ «القدس العربي»: عثر صباح أمس الاحد على مسؤول تنظيم الدولة الإسلامية في عرسال، أبو بكر الرقاوي مقتولاً في بلدة عرسال، ونقلت LBCI عن مصدر مطلع أن جبهة النصرة هي التي قامت بتصفية أبو بكر. وأفيد بأن أبو بكر هو المسؤول عن قتل المـؤهل أول في قـوى الأمـن الداخـلي اللبــناني زاهـر عـز الديـن في سـاحة البـلدة. الى ذلك، تتخذ القوى الأمنية تدابير احترازية منعاً لأي عمل أمنـي رداً عـلى توقيف أمير تنظيم «الدولة» في مخيـم عين الحلوة عماد ياسين.

وطلـبت الاجهـزة الأمنية من عدد من المسـؤولين اللبـنانيين أخذ الـحيطـة والحذر في تنقـلاتهم.