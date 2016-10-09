﻿استطلاع في صفوف الشباب الفلسطيني يحمل حماس مسؤولية فشل الانتخابات ويعتبر أن فتح تحظى بثقة أكبر

رام الله – «القدس العربي» :أجرى مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت استطلاعا في صفوف الشباب الفلسطيني شمل عينة من 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما بين 28 سبتمبر/ أيلول والأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماصي. وجاءت نتائج الاستطلاع مثيرة حيث أبدى الشباب رغبتهم ببقاء السلطة رغم وجود سلبية تجاه أدائها كما حملوا حماس مسؤولية فشل الانتخابات المحلية وحملوها مع حركة فتح مسؤولية فشل رأب الانقسام وأظهروا كيف سيختارون مرشحيهم في الانتخابات والتنظيمات التي يثقون بها أكثر.

الانتخابات المحلية: حماس المسؤولة

أظهر الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستطلعين والبالغة 24.1% تحمل حركة حماس مسؤولية تأجيل انتخابات المجالس المحلية، فيما حمل 18.8% المسؤولية لحركة فتح و10.3% للسلطة. وفي سؤال حول الأسس التي كان المستطلعون الشباب سيعتمدونها لانتخاب المرشحين في الانتخابات المحلية قالت النسبة الأكبر والبالغة 34.7% إنهم كانوا سيختارون مرشحيهم بناء على الكفاءة المهنية و33.3% بناء على المصداقية والسمعة الجيدة و 16% على أساس الانتماء السياسي و10.2% على أساس الانتماء العشائري.

وفي السياق ذاته فإن النسبة الأكبر من المستطلعين 47.2 % قالت إن تأجيل الانتخابات المحلية لا يشكل فرقا بالنسبة لها. وعبّر 39.8% عن عدم ارتياحهم لتأجيل الانتخابات مقابل 9.3% كانوا مرتاحين للتأجيل.

لمن سيصوتون في الانتخابات الشاملة؟

وحول الشخصية التي يمكن أن تحصل على أعلى أصوات في حال جرت انتخابات لم يترشح فيها الرئيس محمود عباس قالت النسبة الأكبر البالغة 13.4% إنهم سيصوتون لمروان البرغوثي يليه إسماعيل هنية 9.5% ثم محمد دحلان 8.5% هذا مع العلم أن أكثرية الذين سيصوتون لهنية ولدحلان من قطاع غزة، بينما الذين سيصوتون لمروان البرغوثي يتوزعون بالتساوي بين الضفة وغزة.

كما أظهر الاستطلاع أن حركة فتح ما تزال تحظى بثقة الجمهور حيث ارتفعت نسبة من يثق بها إلى 35.0% في هذا الاستطلاع، بعد أن كانت 33.8% في استطلاع نيسان/ إبريل الناضي، في حين انخفضت نسبة الثقة بحركة حماس إلى 15.3% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 19.1% في استطلاع نيسان/ابريل من هذا العام.

البطالة: العدو الأول

وترى أكثرية الشباب المستطلعين ( 54.5%) أن أكبر مشكلة تواجههم هي البطالة ويليها تردي الأوضاع السياسية 10.7%، ثم قلة الرواتب 9.6%، فصعوبات السفر والحركة 6.7% ، ثم إرتفاع تكاليف الزواج 4.2 % وأخيرا القيود والتقاليد الاجتماعية 3.2%.

وحول أسباب هذه البطالة، ترى النسبة الأكبر من الشباب (43.7%) أن قيود الاحتلال الإسرائيلي وأهمها القيود على الحركة هي السبب، فيما اعتبر 31.5% أن تقصير السلطة هو السبب و22.9% اعتبروا أن السبب عدم ملاءمة التخصصات الجامعية لحاجات سوق العمل.

التعليم الجامعي والتدريب المهني: ضعف ثقة وقلّة جاذبية

وأظهر الاستطلاع أن هناك انخفاضا في الثقة عموما في أوساط الشباب حيال التعليم الجامعي في فلسطين حيث قالت النسبة الأكبر والبالغة 44% إن ثقتهم بالتعليم الجامعي متوسطة و13.3% قالوا إن ثقتهم به قليلة فيما 34.1% قالوا إن ثقتهم به كبيرة.

وبين الاستطلاع أن أكثر من نصف الشباب المستطلعين 55.6% لا يعتقدون أن خريجي مراكز التدريب المهني والتقني لديهم فرص عالية للتوظيف مقابل 30.7% قالوا العكس فيما أشارت أكثرية من 57.1% إلى أن الذين تخرجوا من مراكز التدريب المهني لا يحصلون على وظائف جيدة. كما تعتقد النسبة الأكبر 49.2% أن خريجي التدريب المهني لا يحظون بتقدير عال في المجتمع.

كيف يجري التغيير؟

أما حول الطريقة الأفضل عند الشباب الفلسطيني لتحقيق تغيير سياسي إيجابي فقد رأت النسبة الأكبر (51.7%) أن الطريقة الأفضل هي أن يكون الشاب مواطنا صالحا «يدرس/ يعمل بجدية». واعتبر 19.8% أن الطريقة تكون بالانضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني بينما قال 13.1% إن التغيير يكون من خلال المشاركة في المظاهرات و 10.2% قالوا إنه يتم بالانضمام إلى حزب سياسي والنسبة الأقل والبالغة 5.2% قالوا إنه يكون عبر عمليات المقاومة الفردية.

الشباب والسلطة

ورأت أكثرية الشباب المستطلعة آراؤهم والبالغة 63.8 % أن هناك ضرورة لبقاء السلطة والحفاظ عليها مقابل 27.0 % قالوا إن هناك ضرورة لحلها يأتي ذلك رغم أن نسبة من 41.1 % قالوا إن أداء السلكة سيء مقابل 58.7 % قالوا إن أداءها بشكل عام جيد. وقد تزامنت هذه الرغبة بضرورة الإبقاء على السلطة رغم وجود نوع من عدم الرضى في الرأي العام في أوساط الشباب حول أداء قياداتها. واعتبرت نسبة من 36.3% أن الرئيس عباس (أبو مازن) يقوم بعمله بشكل سيء مقابل 33.4% قالوا إن أداءه متوسط و27% قالوا إنه جيد.

وحول ما إذا كان الرئيس مسيطرا على الوضع الداخلي الفلسطيني، انقسم المستطلعون الى ما نسبته 50.8% يرى أنه غير مسيطر مقابل 46.5 % قالوا إنه مسيطر على الوضع الداخلي. أما بالنسبة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، فقد قالت النسبة الأكبر 41.1 % أن أداءه متوسط و 28.8% قالوا أن أداؤه سيئ و23.9% قالوا إنه جيد.

الانقسام: حماس أم فتح وماذا عن داعش؟

واعتبرت النسبة الأكبر من المستطلعين 35.6% أن حركتي فتح وحماس معا مسؤولتان أكثر من غيرهما عن فشل المصالحة، فيما قالت نسبة 21% إن حركة حماس هي المسؤولة و12.9% قالوا إن فتح هي المسؤولة بينما قال 20.8% إن إسرائيل هي المسؤولة عن فشل المصالحة. ومن ناحية أخرى اعتبرت النسبة الأكبر والبالغة 48.1% أن تنظيم الدولة «داعش» يضر بالقضية الفلسطينية مقابل 2.2% فقط قالوا إنه مفيد، بينما قالت نسبة من 44.6 % إنه لا يؤثر على القضية الفلسطينية.