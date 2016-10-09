﻿لقاء هاتفي مع شهيد القدس ليلة قبل تنفيذ العملية

لندن – «القدس العربي»: كان من المفترض أن يسلم الفدائي المقدسي مصباح أبو صبيح ( 40 عاما) منفذ عملية القدس نفسه لإدارة سجن الرملة ، عند الساعة العاشرة من صباح أمس، ، لقضاء محكوميته البالغة 4 أشهر، لكنه اختار طريقا آخر. ففي الوقت الذي كان مقررا فيه أن يسلم نفسه نفذ عملية إطلاق نار في منطقة حساسة في القدس بالقرب من «قيادة شرطة الاحتلال ومحطة القطار» في حي الشيخ جراح أدت الى مقتل إسرائيليين وإصابة العديد منهم.

«أسد القدس والأقصى» بهذا كان يلقب الشهيد في القدس، وكان دائما يقف في مقدمة المدافعين عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة. وكان آخر ما أوصى به الشهيد وكتبه على حسابه على موقع الفيسبوك قبل يومين: «الأقصى أمانة في أعناقكم فلا تتركوه وحيدا».

والتقت وكالة معا مساء أول من أمس هاتفيا مع الشهيد مصباح أبو صبيح، لإعداد تقرير مكتوب عن خبر «تسليم نفسه لإدارة السجون صباح اليوم (أمس)»، وأوضح في حديثه أن مخابرات الاحتلال أجبرته على تسليم نفسه لإدارة سجن الرملة، بصورة مفاجئة حيث كان من المقرر أن يسلم نفسه منتصف الشهر الحالي ـ حسب قرار محكمة الصلح الإسرائيلية-.

وخلال اللقاء معه قال «بإذن الله سأقوم بتسليم نفسي يوم غدٍ (الاحد) الى سجن الرملة، بعد التهديد بتحويلي للاعتقال الإداري في حال تأجيل التسليم… سياسة الاحتلال معروفة قبل الأعياد اليهودية، لكن هذا العام تمادوا كثيرا… فلم يكتفوا بإبعادي عن الأقصى لمدة 6 أشهر… فقاموا ( قبل أسبوع) بإبعادي عن كامل القدس الشرقية لمدة شهر، وسلموني قرارا يقضي بمنعي من السفر لنهاية العام الجاري، ثم قرروا على ضرورة تسليم نفسي للسجن».

وأضاف «القدس في هذه الأيام تهود بشكل كبير، وتتعرض لهجمة غير مسبوقة من سلطات الاحتلال… احنا عايشين بسجن، خلال اسبوع واحد اعتقلت 5 مرات، وكانت اعتقالات لعدة ساعات أو أيام، تلاعبت المخابرات أمام القاضي في آخر اعتقال حيث قرر إبعادي عن القدس القديمة، لكنهم أصروا على إبعادي عن كامل القدس الشرقية».

وكان آخر ما كتبه الحاج مصباح أبو صبيح على صفحته في موقع الفيسبوك: «كم اشتاق لعشقي لحبي.. كم اشتاق وكنت أتمنى لو كنت آخر ما أراه وأقبله وأسجد على ثراه (هو المسجد الأقصى).. اقبل ترابك وأصلي فيك ولكن هو الظلم وهم الظالمين لن اشتاق لأحد كاشتياقي إليك. لن أحب أحد كحبي إياك رغم سجونهم حقدهم جبروتهم طغيانهم، حبي لك يزداد قالوا 4 اشهر سجن لحبي إياك قلت والله قليل فعمري وحياتي وكل مالي فداه ان لم أستطع الوصول إليك بجسدي فروحي وقلبي وعيوني ما فارقتك وما تركتك وما نسيتك ألحب الأكبر والعشق الأبدي حتى الممات… الأقصى أمانة في أعناقكم فلا تتركوه وحيدا».

الحاج مصباح أبو صبيح، أسير محرر، قضى في سجون الاحتلال 39 شهرا – بشكل متقطع- إضافة الى اعتقالات لأيام وأسابيع، بتهمة «الدفاع عن الاقصى»، وآخر الاعتقالات كانت العام الماضي، وافرج عنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد اعتقاله لمدة عام بتهمة التحريض على الفيسبوك. اعتقل حينها لنشره «بالروح بالدم نفديك يا أقصى» و»أولادنا فداء للمسجد الأقصى»، وبعد الافراج عنه بفترة قصيرة أعادت سلطات الاحتلال فتح ملف «الاعتداء على شرطي في منطقة باب حطة – أحد أبواب المسجد الأقصى»، وقال أمس في اللقاء»فوجئت قبل عدة أشهر بفتح ملف قديم يعود لعام 2013، حيث اعتقلت حينها من باب المسجد الأقصى بتهمة الاعتداء على شرطي، وأفرج عني في ذات اليوم وسافرت لأداء العمرة، وأغلق الملف، واعتقلت لمدة عام على ملف آخر، ثم عاودا وفتحوه لأحكم قبل شهر بالسجن لمدة 4 أشهر».

وفي مدينة القدس، اختلطت مشاعر أبنائها بالحزن على فراق الشهيد، فيما اغلقت الأبواب التجارية أبوابها حدادا، وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع المدينة، واعتقلت تيسر أبو صبيح – شقيق الشهيد- وبعض أقاربه، وقامت بعد العملية بإغلاق بعض مداخل الأحياء والقرى وعرقلت حركة المواطنين لحوالى ساعة.