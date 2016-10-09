﻿«حزب الله» ينأى بنفسه عن ترشيح عون في ضوء اعتراض بري

بيروت ـ «القدس العربي»: تتجه الانظار إلى الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء بعد غد الاربعاء وإن كان سيطل شخصياً أمام الجماهير في الضاحية الجنوبية كما فعل السنة الفائتة أم سيعود إلى الاطلالة من خلال قناة «المنار».

وينتظر كثيرون ما سيعلنه في موضوع الاستحقاق الرئاسي بعد الصمت المفاجىء الذي التزمته قيادات الحزب إثر التسريبات عن احتمال ترشيح رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون وعدم قيام الحزب بأي مبادرة تجاه الرئيس نبيه بري ولا تجاه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لتخفيف اعتراضهما على ترشيح عون، ما جعل كوادر التيار الوطني الحر تتساءل عن حقيقة تأييد حزب الله لزعيمهم وعن حقيقة رغبته في انتخاب رئيس للجمهورية واحتمال بروز شروط جديدة كمثل قيام الحريري بزيارة نصرالله وعدم الاكتفاء بالحوار الثنائي القائم بين تيار المستقبل والحزب.

وكان نصرالله في إطلالته في مجلس عاشوراء تحاشى الحديث عن ترشيح عون وإكتفى بالحديث عن غارة التحالف العربي في صنعاء حيث تقدّم من اهالي الشهداء بالتعازي مشيراً إلى ان «ما حصل امر طبيعي ومتوقّع من هذا النظام السعودي عندما نتطلع إلى تاريخه وما ارتكبه في الجزيرة العربية ودول الجوار».

وقال «كلمات الإدانة صغيرة أمام هول المجزرة ونتوجه لعوائل الشهداء بالعزاء والرحمة والدعاء للجرحى بالشفاء والدعاء للشعب اليمني المظلوم الثابت الشريف».

واضاف، لا بد من الادانة بأعلى الصوت لهذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبت والتي ستفضح الكثير من القوى في هذا العالم .واقول للشعـب اليمـني: ستنتصر حتماً ودمك الثائر الشريف سينتصر على سيف القتـلة والارهـابيين».

«أما نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقد حاول التوفيق بين تحالف الحزب مع «حركة أمل» و»التيار الوطني الحر» معاً من دون تجديد التمسك بترشيح عون وقال «إن تحالفنا مع حركة «أمل» راسخ وصلب رسوخ وصلابة ومقاومة هذه الأرض، وجهاد المجاهدين، وسنبقى حريصين على قوة هذا التحالف مهما كانت الأعاصير التي تواجهنا من هنا أو هناك، فليخسأ أولئك اللاعبون، ونحن لن نتخلى عن هذا التحالف مهما كلفنا ذلك، فهو الشرف والكرامة اللذان سنتمسك بهما».

واضاف «أما تحالفنا مع «التيار الوطني الحر»، فهو تحالف وطني ثابت واستراتيجي، وفي بعض المحطات يثيرون بعض الاختلافات، ويتحدثون عنا أولئك الذين يرفضون هذا التحالف بطريقة توحي وكأننا نقف مربكين، ولكن على الجميع أن يثق بأننا ثابتون على هذا التحالف، وسنبقى إلى النهاية».

وختم «نحن أهل الوفاء والعهد والتمسك بما نعلنه ونعبّر عنه، وهذا التحالف فيه مصلحة أكيدة للبنان وطوائفه ومذاهبه وللجميع، فكلا التحالفين مع حركة «أمل» ومع «التيار الوطني الحر» يؤدي وظيفة تماسك لبنان وسيادته والنهوض به».

الى ذلك، نأت سائر مواقف نواب حزب الله عن التطرق إلى الاستحقاق الرئاسي واختار النائب نواف الموسوي الحديث عن المعارك التي يخوضها حزبه في سوريا بقوله «إننا ماضون في معركة الدفاع التي نخوضها عن لبنان وسوريا وفلسطين والمسيحيين والمسلمين والتـنوع العرقي والحضاري والثقافي في هذه المنطقة، لأنـه لولا قتالنا نحن ومن يشبهنا من مقاومات المنطقة، لكـانت الرايات التكفيرية تملأ سماء دمشق وبغداد، ولكـانت وصلت إلى بيروت وطرابلس، وغيرها من المدن والقـرى».

واضاف «إننا اليوم نتحمل مسؤولية الدفاع عن اللبنانيين بأسرهم إلى أي طائفة انتموا، لأننا حريصون على هذا البلد، وعلى العيش مع أهله بجميع تنوعاتهم، ولذلك كانت دعوتنا على الدوام إلى ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية، ورأينا في الحوار بين جميع المكونات سبيلاً إلى تحقيق ذلك، وآمنا بأن من شأنه حين يجري أن يصل إلى تفاهمات، وهذا ما يشجعنا مرة أخرى على الدعوة إلى استكماله ليشمل المكونات جميعاً، بحيث نبرم التفاهم السياسي الذي على أساسه يمكن تثبيت الاستقرار الأمني الذي يعيشه لبنان والذي يتعرض لتهديدات، ولاسيما أن ما تكشفه الأجهزة الأمنية يومياً من تورط لشبكات في لبنان تستهدف القيام بعمليات إرهابية، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً بوجوب السرعة في التوصل إلى التفاهم السياسي المتين الذي يخرجنا من الأزمة الراهنة».