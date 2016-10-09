﻿كبار رجال الأعمال يدعون الحكومة إلى تفادي بريكست «قاس»

لندن – أ ف ب: دعا كبار رجال الأعمال الحكومة البريطانية إلى تجنب خروج قاس من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» مُذَكِّرين بان عدم اتضاح شروط الخروج يؤثر على القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأمس الأول قالت كارولين فيربيرن، المديرة العامة لكونفدرالية رجال الأعمال البريطانية (سي بي آي)، وهي اكبر مجموعة لرجال الأعمال في المملكة المتحدة «ما نرغب به هو تجنب الخيارات الأسوأ».

وأوضحت موقفها في رسالة مفتوحة إلى الحكومة وقعها كذلك رؤساء جمعية الصناعيين، وغرفة التجارة الدولية البريطانية، وجمعية شركات التكنولوجيا. وحذرت الرسالة من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة قبل توقيع اتفاق تجاري جديد، لأن ذلك يعني انها ستخضع لشروط منظمة التجارة العالمية.

وقالت فيربيرن ان «الخضوع لشروط منظمة التجارة العالمية خلال 29 شهرا فقط من الآن، وفق الجدول الزمني المتوقع، يعني ان 90 في المئة من البضائع ستكون خاضعة للرسوم».

واضافت ان تجنب «بعض هذه الخيارات السلبية حقا سيساعد في طمأنة المستثمرين إلى ان المملكة المتحدة لا تزال توفر بيئة جيدة للاستثمار».

وتدعو الرسالة إلى مواصلة تأمين حرية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، ولا سيما للخدمات المالية، وإلى اتفاق انتقالي يوفر الاستقرار للشركات إلى حين توقيع اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الرسالة بعد اسبوع من التقلبات التي سادت الاسواق بتأثير»بريكست» وصلت ذروتها مع التراجع الخاطف للجنيه إلى ادنى مستوى منذ 31 عاما امام الدولار، رغم ان وزير المال فيليب هاموند عزاه إلى «عوامل فنية».

وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، انها تعتزم البدء بعملية الانفصال بحلول اذار/مارس، وأنها ستعطي الاولوية لضبط الهجرة قبل الدخول إلى السوق المشتركة.

وقال رجال الاعمال في رسالتهم ان على «الحكومة ان تضع خارطة طريق واضحة للتشاور مع الشركات، في كل القطاعات ومن مختلف الاحجام، لزيادة الثقة بان هذه القرارات المعقدة ستتخذ على اساس الوقائع وعلى اساس الفهم الصادق لتداعياتها الاقتصادية».