﻿البنوك تهبط بأسهم السعودية وأداء ضعيف لأسواق الخليج ومصر تصعد

دبي – رويترز: هبطت البورصة السعودية أمس الأحد تحت ضغط تراجع أسهم البنوك، بينما سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداء ضعيفا، مع ترقب المستثمرين النتائج المالية للشركات للربع الثالث من العام، في حين صعدت البورصة المصرية بفعل أنباء إيجابية عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.2 في المئة مع انخفاض مؤشر قطاع البنوك 4.5 في المئة. وهوى سهم البنك السعودي الفرنسي بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة في تعاملات هزيلة للغاية.

وتضررت أسهم البنوك السعودية في الأسابيع الماضية، جراء المخاوف من أن هبوط قطاع البناء ربما يغرقها في قروض متعثرة، إضافة إلى قرار البنك المركزي بأن تعيد البنوك جدولة ديون المستهلكين الذين تضررت دخولهم من قيام الحكومة بخفض علاوات ومزايا العاملين بالقطاع العام.

وقالت صحيفة (عكاظ ) أمس نقلا عن مصادر لم تسمها ان البنك المركزي أبلغ البنوك بتأجيل تلقي مدفوعات سداد تلك الديون لمدة شهر، في إطار إعادة الجدولة في علامة جديدة على أن البنوك مطالبة بتحمل مزيد من العبء جراء خطة التقشف في المملكة، مع هبوط أسعار النفط. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي البنك المركزي.

وهبط سهم «زين السعودية» للاتصالات 5.4 في المئة ، مواصلا تراجعه بعدما صعد أوائل الأسبوع الماضي في ضوء آمال بالاستفادة من إعادة تنظيم القطاع. لكن سهم «جرير للتسويق» ارتفع 1.8 في المئة، بعدما قالت شركة متاجر التجزئة انها حققت صافي ربح قدره 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر/أيلول، ارتفاعا من ربح بلغ 218.5 مليون ريال قبل عام. وتوقع المحللون في استطلاع لرويترز أن تحقق الشركة ربحا قدره 200.6 مليون ريال.

وصعد سهم «المراعي» 1.4 في المئة بعدما سجلت شركة منتجات الألبان زيادة عشرة في المئة في الربح الفصلي، إلى 654.6 مليون ريال مقابل توقعات المحللين لربح قدره 627.8 مليون ريال.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة. وأغلق سهم «دي.إكس.بي.إي إنترتينمنتس»، التي من المنتظر أن تفتتح بعض الحدائق الترفيهية في نهاية الشهر، متراجعا 1.3 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 في المئة، بينما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.02 في المئة في أحجام تداول هزيلة للغاية.

وسجلت بورصة سلطنة عمان الصغيرة أداء أفضل من المنطقة، مع صعود مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.5 في المئة مدعوما بأسهم البنوك. وقفز سهم بنك ظفار 8.7 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة بعدما قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي ان المدفوعات المبدئية لمصر ستبلغ نحو 2.5 مليار دولار، مبديا أمله في نيل موافقة مجلس الصندوق على برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار خلال الشهر المقبل.

وارتفع سهم «الصعيد العامة» للمقاولات والاستثمار العقاري 3.5 في المئة إلى 0.89 جنيه مصري، بعدما قالت الشركة انها اشترت 17 مليونا من أسهم الخزينة بسعر 0.96 جنيه للسهم.

لكن سهم «القلعة القابضة» هوى 8.3 في المئة بعدما تكبدت شركة الاستثمار خسائر فصلية حادة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 2.2 في المئة إلى 5507 نقاط. كما هبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 3348 نقطة. وهبط أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 في المئة إلى 4362 نقطة.

ونزل المؤشر القطري 0.02 في المئة إلى 10356 نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5311 نقطة. أيضا نزل المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1131 نقطة.

اما المؤشر العُماني فقد ارتفع 1.5 في المئة إلى 5692 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 8437 نقطة.