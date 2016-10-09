﻿تراجع السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 42 في المئة

القاهرة – الأناضول: تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 3.360 مليون سائح.

واستناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد تراجع عدد السياح الوافدين إلى مصر من 5.795 ملايين سائح في الفترة المناظرة من العام 2015. وأرجع الجهاز تراجع عدد السياح خلال الفترة المعنية إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وعلّقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ عقب مقتل 224 شخصاً معظمهم روس، إثر تحطم طائرة فوق سيناء في نهاية أكتوبر/تشرين أول 2015.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات آخرها سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة «مصر للطيران» في البحر المتوسط منتصف مايو/أيار الماضي، دفعت باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية.

وقبل ثورة يناير 2011، كان قطاع السياحة المصري يدر على البلاد نحو 12 مليار دولار سنوياً.

وكشف البنك المركزي المصري في أغسطس/آب الماضي، عن تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 48.9 في المئة إلى 3.8 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 7.4 مليار دولار في العام المالي 2014/2015.

وقال البنك المركزي ان عدد الليالي السياحية هبط إلى 51.8 مليون ليلة في السنة المالية الماضية، مقابل 99.2 مليون ليلة في السنة المالية السابقة.