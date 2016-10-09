﻿بنك استثماري مصري يرى إشارات على قرب تعويم الجنيه

القاهرة – الأناضول: قال بنك الاستثمار «برايم» المصري أمس الأحد الأحد ان إشارات عديدة صدرت مؤخراً تنذر بقرب تعويم الجنيه أمام الدولار.

ويقصد بتعويم الجنيه ترك قوى العرض والطلب تحدد سعر صرفه في السوق المحلية.

وأوضح «برايم» في مذكرة بحثية صدرت أمس أن أهم الإشارات الصادرة مؤخراً، والتي تنذر بقرب تعويم الجنيه، هو تصريح كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الذي تحدثت فيه عن وجود العديد من الإجراءات، (لم تحددها)، التي يتعين أن تكتمل قبل أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، من أجل الموافقة رسمياً على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر على مدى ثلاث سنوات.

وتابعت لاغارد على هامش أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن العاصمة التي انتهت أمس «على حد علمي، جرى الانتهاء من الإجراءات تقريباً، باستثناء سعر الصرف والدعم، والتي يتعين تنفيذها قبل أن يجتمع المجلس التنفيذي».

وصرح مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع موافقة الصندوق على القرض لمصر في نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل، يلي ذلك استلام مصر بعد يومين للشريحة الأولى من القرض والتي تبلغ 2.5 مليار دولار.

ويرى «برايم» أن تصريحي ممثلي الصندوق يؤكدان أن تعويم الجنيه المصري سيتم قبل نهاية الشهر الحالي، لكنه قال أن خطوة رفع الدعم عن السلع البترولية لن تتم إلا مع بداية العام المقبل.

وأضاف أن إشارات أخرى تتمثل في إعلان الحكومة المصرية عزمها استيراد 500 ألف طن من الأرز و400 ألف طن من السكر لتعزيز احتياطياتها من السلع الاستراتيجية خلال الستة أشهر المقبلة، «ما يدل على محاولة الحكومة السيطرة على أسعار تلك السلع لتجنب أي شحن جماهيري بعد موجة ارتفاع الأسعار المتوقعة فور حدوث التعويم».

ومن الإشارات الأخرى، حسب «برايم»، إعلان مصر استلام حزم تمويلية تتراوح قيمتها بين 5 – 6 مليارات دولار من السعودية والصين والبنك الإفريقي للتنمية.

يذكر ان صندوق النقد الدولي طالب، الشهر الماضي، كلاً من الصين والسعودية بتقديم قروض مالية لمصر بقيمة مجمعة تبلغ 6 مليارات دولار، لتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لها.

وشهدت مصر حالة من الترقب الأسبوع الماضي، بعد إعلان بنك الاستثمار «بلتون فاينانشال» في مصر، الأحد الماضي، ان البنك المركزي سيقدم على تعويم الجنيه «خلال ساعات»، الأمر الذي دفع الدولار ليصل إلى نحو 14 جنيها في السوق الموازية (السوداء) مقابل 8.88 جنيه في السوق الرسمية.