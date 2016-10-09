﻿نابولي يخشى إصابة مهاجمه البولندي ميليك بالرباط الصليبي

روما – د ب أ: أكد نابولي الإيطالي أنه يتطلع لتقييم حجم الإصابة التي تعرض لها المهاجم البولندي اركاديوس ميليك خلال المباراة امام الدنمارك بالتصفيات الأوروبية. وتعرض ميليك (22 عاما) الذي سجل سبعة أهداف خلال تسع مباريات مع نابولي هذا الموسم، لإصابة في الركبة اليسرى وتم استبداله بين شوطي المباراة. ويعتقد بأن ميليك تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة الأمر الذي قد يبعده عن الملاعب لعدة أشهر. وانضم ميليك إلى نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أياكس الهولندي، كبديل للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي رحل إلى يوفنتوس في صفقة قياسية.

كابي يسجل ظهوره الأول مع غالطة سراي في سن الـ14

برلين – د ب أ: سجل مصطفى كابي ظهوره الأول مع غالطة سراي التركي في سن الرابعة عشرة وشارك في المباراة الودية أمام ليفسكي صوفيا البلغاري. وشارك كابي في الدقيقة 89 من المباراة التي فاز فيها غالطة سراي بهدفين نظيفين. وقرر المدرب الهولندي لغالطة سراي يان اولدي ريكرينك الدفع بكابي في اللحظات الأخيرة من المباراة، مؤكدا أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة شاهدها بنفسه عندما كان يعمل كمنسق في قطاع الناشئين بالنادي. وبات كابي أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول بغالطة سراي، بعدما شارك في عدة حصص تدريبية مع الفريق.

التطواني وخنيفرة يتعادلان في الدوري المغربي

الرباط – الأناضول: اكتفى المغرب التطواني، بالتعادل السلبي مع ضيفه شباب أطلس خنيفرة، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري المغربي. وارتقى التطواني للمركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما صعد أطلس خنيفرة للمركز العاشر برصيد 3 تقاط. ويعتبر هذا التعادل الثالث لأطلس خنيفرة منذ إنطلاق المسابقة، بعدما تعادل مع كل من شباب قصبة تادلة سلبا، والرجاء بهدف لكل منهما. وتاجأت له مباراة الجولة الثانية أمام الوداد لمشاركة الأخير في دوري أبطال إفريقيا، التي ودعها من نصف النهائي أمام الزمالك المصري. كما يعد التعادل هو الثاني على التوالي بين الفريقين، منذ آخر لقاء جمعهما بالدوري المحلي يوم 16 مايو/ أيار 2015. ويتصدر اتحاد طنجة برصيد 9 نقاط.

مولودية بجاية يحقق فوزه الأول في الدوري الجزائري

الجزائر – د ب أ: حقق مولودية بجاية فوزه الأول في دوري المحترفين الجزائري هذا الموسم بتغلبه على ضيفه شباب بلوزداد بهدف وحيد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة. ورفع رصيده إلى 5 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد شباب بلوزداد عند 7 نقاط في المركز التاسع. وسجل مورجان بيثرونجال الهدف الوحيد في الدقيقة .18 يشار إلى أن بجاية الذي يستعد لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي. كما لديه مباراة مؤجلة سيلعبها لاحقا أمام مضيفه أولمبي المدية.



لأول مرة في الشرق الأوسط… انطلاق بطولة العالم للدراجات في قطر!

الدوحة – الأناضول: انطلقت أمس الأحد، منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية رجال وسيدات تحت 23 عاما، بمشاركة1000 متسابق، بالعاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وقال خالد بن علي آل ثاني رئيس اتحاد الدراجات الهوائية القطري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن بلاده «تسعى للظهور بأفضل صورة خلال البطولة، وأنها تمثل صفحة جديدة في تاريخ قطر الرياضي». وأضاف: «هذه البطولة ستكون تتويجا لجهود سنوات من العمل الجاد». ويشارك في البطولة العديد من النجوم مثل الدراج البلجيكي توم بونين، ومن السعودية سلطان عسيري. ويشارك الدراجين تحت 23 عاما، وفئة الناشئين في السباقات ضد الساعة والسباقات على الطرق. وتقام البطولة العالمية رقم (89)، لأول مرة في دولة عربية، وتقام خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

إقامة السوبر الإماراتي ـ المغربي يوم الاحد المقبل

أبوظبي – د ب أ: أعلن نادي الأهلي الإماراتي لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر الإماراتي – المغربي يوم 16 من الشهر الجاري في دبي. ويجمع اللقاء فريق الاهلي الإماراتي بطل دوري الخليج العربي والفتح الرباطي بطل الدوري المغربي. وقال عبيد سعيد نائب رئيس مجلس ادارة نادي الأهلي الإماراتي في مؤتمر صحفي: «يأتي اللقاء كمبادرة طيبة من اتحاد الامارات لكرة القدم والناديين». وذكر أن الفتح المغربي سيصل دبي نهاية الأسبوع الجاري، وسيؤدي تدريباته على ملعب النادي الأهلي في دبي وهو الملعب الذي سيستضيف المباراة