﻿موراي يتغلب على ديميتروف وينتزع لقب الرجال

بكين – رويترز: تغلب آندي موراي على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و7-6 في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس ليحرز اللقب رقم 40 في مسيرته.

وأنهى موراي المباراة في ساعة واحدة و57 دقيقة ليقلل الفارق مع المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش في صراعهما على انهاء العام على قمة التصنيف. ويتأخر اللاعب البريطاني حاليا بفارق 1555 نقطة عن ديوكوفيتش، الذي لم يتمكن من الدفاع عن لقبه في الصين بسبب مشكلة في المرفق، مع تبقي الكثير من النقاط المتاحة في البطولات المتبقية من الموسم في شنغهاي وباريس والبطولة الختامية للموسم في لندن. وحسم موراي المجموعة الأولى وبدا أنه سيرسل للفوز بالثانية عندما تقدم 5-4 قبل يكافح ديميتروف ليجبره على خوض شوط فاصل. وكسر اللاعب الاسكتلندي، الذي لم يخسر أي مجموعة في بكين، إرسال منافسه البلغاري في الشوط الفاصل ليحصد لقبه الخامس هذا الموسم. ومر موراي بصيف مزدحم فتأهل إلى نهائي فرنسا المفتوحة وانتزع لقبه الثاني في ويمبلدون ودافع عن الذهبية الاولمبية بنجاح في ريو دي جانيرو. ومن المقرر أن يشارك اللاعب البريطاني في بطولة شنغهاي للأساتذة في وقت لاحق هذا الشهر.