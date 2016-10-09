﻿فورمولا ــ 1: روزبرغ يواصل انتصاراته ويمنح مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين

سوزوكا (اليابان) – رويترز: أحكم الألماني نيكو روزبرغ قبضته على صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 فوزه بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى أمس وهو أول انتصار له على حلبة سوزوكا مانحا فريقه مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للموسم الثالث على التوالي.

ولم يواجه روزبرغ، الذي انطلق من المركز الأول، أي تهديد خطير وعبر خط النهاية بفارق4.9 ثانية عن ماكس فرستابن سائق رد بول الذي أنهى صحوة متأخرة للويس هاميلتون حامل اللقب وسائق مرسيدس عقب تعافي الأخير من بدايته السيئة. وأنهي هاميلتون السباق في المركز الثالث. ويتقدم روزبرغ الآن في الصدارة بفارق33 نقطة عن هاميلتون، بعد تحقيقه لتسعة انتصارات هذا الموسم ومع تبقي أربعة سباقات على النهاية. ويمكن للسائق البالغ من العمر 31 عاما ان يحرز اللقب بدون الفوز بأي سباقات أخرى هذا العام. وخاض هاميلتون السباق بحثا عن ثالث انتصار له على التوالي على حلبة سوزوكا ليحيي آماله في الفوز باللقب هذا العام عقب اضطراره للانسحاب من بداية السباق الأخير في ماليزيا لكن آماله في الفوز تحطمت في غضون بضع ثوان. وفشل السائق البريطاني في الاستفادة من انطلاقه من الصف الأول بعد ان زحفت سيارته بعض الشيء إلى خارج الخط ليجد نفسه متراجعا نحو المركز الثامن عند وصوله للمنعطف الأول بينما اختفى روزبرغ زميله في مرسيدس من مجال الرؤية تماما. وبمجرد تعافيه من تلك البداية المحبطة استطاع مزيج من القدرات المميزة والرائعة لهاميلتون على التخطي والخطة المحكمة لفريق مرسيدس على دفعه سريعا نحو مقدمة السباق وكان قريبا للغاية من انتزاع المركز الثاني من فرستابن. ولم يستطع هاميلتون الحصول على السرعة الكافية من نظام تقليل الاحتكاك ليفشل في تجاوز السائق الهولندي الشاب في الاستقامة المؤدية لنقطة بداية السباق مكتفيا بالمركز الثالث عقب انطلاقه بعيدا عن المسار في اللفة قبل الأخيرة وذلك أثناء محاولة جريئة منه لتجاوز منافسه.

وقدم سيباستيان فيتل سائق فيراري، الذي انطلق من المركز السادس بسبب معاقبته بالتأخر ثلاثة مراكز عند الانطلاق بعدما تسبب في حادث لروزبرغ في بداية السباق الأخير في ماليزيا، عرضا جيدا لينهي في المركز الرابع إلا ان آماله في الصعود لمنصة التتويج تحطمت قبل النهاية. وكانت بداية السائق الألماني رائعة وبدا في غاية التنافسية على المركز الثالث عقب فشله في اللحاق بفرستابن إضافة لتجاوز هاميلتون له عقب توقف فيتل في حارة الصيانة لثاني مرة. وفشلت إستراتيجية جريئة لتغيير الإطارات في ان تقدم الحل المطلوب لفيراري. وعانى زميله الفنلندي كيمي رايكونن، الذي بدأ في المركز الثامن عقب معاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تغيير صندوق التروس بشكل لم يكن مقررا سلفا، لينهي في المركز الخامس. وحل دانييل ريكاردو، الفائز بسباق ماليزيا قبل نحو أسبوع، في المركز السادس مع رد بول بينما تفوق فريق فورس انديا على منافسه وليامز في الصراع على المركز الرابع في الترتيب العام. وأنهى سيرجيو بيريز ونيكو هالكنبرغ في المركزين السابع والثامن على الترتيب ليتفوقا على فيليبي ماسا وفالتيري بوتاس، الذي عانى من اجل اكتساب المزيد من السرعة طوال التجارب والسباق إلا انه استطاع الاستفادة من إستراتيجية التوقف لمرة واحدة ليمنح فريقه بعض النقاط.