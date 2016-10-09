﻿صلاح يقود مصر إلى فوز مهم… وتعادل مقبول للمغرب وخسارة ليبيا

عواصم – رويترز: أحرز محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود مصر للفوز 2-1 خارج ملعبها على الكونغو في بداية مظفرة لمشوارها نحو انتزاع بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم التي راوغتها طويلا.

وتقدمت الكونغو عن طريق فريربوري دوري بضربة رأس في الدقيقة 24 وتعادل صلاح مهاجم روما قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول بالرأس أيضا. وتلقى صلاح تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء وأعاد الكرة للخلف إلى عبدالله السعيد ليسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 58. وصمدت مصر، التي لم تتأهل لكأس العالم منذ 1990، أمام ضغط الكونغو في الدقائق الأخيرة لتضع أول ثلاث نقاط في رصيدها بالمجموعة الخامسة وتتصدرها مبكرا بعد تعادل غانا بدون أهداف على أرضها مع أوغندا.

وتعادل المغرب بدون أهداف خارج ملعبه مع الغابون في افتتاح مشواره بتصفيات كأس العالم. ووضع كل فريق أول نقطة في رصيده بالمجموعة الثالثة.وكان المغرب الأكثر سيطرة على الكرة في الشوط الأول وهدد مرمى أصحاب الأرض عبر المهاجم أسامة طنان الذي حادت تسديدته قليلا عن المرمى في الدقيقة 28. وأرسل الظهير الأيمن أشرف لزعر كرة عرضية في الدقيقة34 لكن المهاجم يوسف العربي فشل في السيطرة عليها ليهدر فرصة خطيرة. وتحسن أداء المنتخب المغربي في الشوط الثاني بعد اشتراك المهاجم الشاب يوسف الناصري الذي سدد في الشباك من الخارج عقب مرور خمس دقائق على استئناف اللعب. وضغط أصحاب الأرض في اخر نصف ساعة وصنع المهاجم مالك إيفونا أخطر فرصة للغابون بعدما انطلق من اليمين داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية حولها القائد بيير ايمريك اوباميانغ برأسه لكن الحارس المغربي منير المحمدي أبعد المحاولة من على خط المرمى. وحرم المحمدي المهاجم إيفونا من التسجيل مجددا قبل دقيقتين من النهاية ليحافظ للمغرب على التعادل. ويستضيف المنتخب المغربي الشهر المقبل كوت ديفوار في الجولة الثانية بينما تلعب الغابون خارج أرضها ضد مالي.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على ضيفه ليبيا 4/صفر في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، وسجل أهداف المنتخب الكونغولي ديوميرسي مبوكاني (هدفين) في الدقيقتين السادسة و56 وجوناثان بولينغي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وفيرمين ندومبي في الدقيقة .69 وبهذا الفوز حصد منتخب الكونغو أول ثلاث نقاط له فيما يظل المنتخب الليبي بلا رصيد من النقاط.

واقتنص منتخب نيجيريا فوزا غاليا من مضيفه الزامبي، 2/1، وانتهى الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدفين نظيفين، حيث سجل اليكس ايوبي لاعب ارسنال الإنكليزي الهدف الأول في الدقيقة 32، ثم أضاف كيليتشي إيهياناتشو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني رد كولينز مبيسوما بهدف لزامبيا في الدقيقة 71، لكن لم ينجح الفريق أبدا في ادراك التعادل رغم الفرص الكثيرة التي لاحت له. واتسمت المباراة بالندية والإثارة حيث سيطر منتخب زامبيا على مجريات اللعب في أغلب فترات الشوط الأول، ورغم ذلك اهتزت شباكه مرتين وحاول بطل نسخة 2012 لكأس الأمم الافريقية ادراك التعادل بشتى الطرق في الشوط الثاني لكن جميع محاولاته باءت بالفشل .ونجح منتخب نيجيريا، بطل نسخة 2013 لكأس افريقيا، في تحقيق أقصى أحلامه وهو الخروج بثلاث نقاط من أرض زامبيا ليتصدر المجموعة الثانية.

وحقق المنتخب الإيفواري، أول انتصار له في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. وحول الهزيمة امام ضيفه مالي بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات. وبادر المنتخب المالي بالتسجيل في الدقيقة 18 عن طريق سامبو ياتباري، ليرد الفيلة بثلاثة أهداف عن طريق اللاعبين جوناتان كودجيا، وسليف كوليبالي بالخطأ في مرماه، وكواسي جيرفينيو في الدقائق 26 و31 و34.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه جنوب إفريقيا بهدف لكل منهما. وتقدّم منتخب جنوب إفريقيا بهدف في الدقيقة 81 عن طريق ديان فورمان، ليرد المنتخب البوركيني بهدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق بانو دياوارا. واستهل المنتخب السنغالي، مشواره بثلاث نقاط غالية، بتغلبه بصعوبة على ضيفه الرأس الأخضر بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وانتظرت الجماهير السنغالية حتى الدقيقة 25 لتشهد هدف التقدم لمنتخب بلادها عن طريق بالدي دياو كايتا. وحاول لاعبو المنتخب تسجيل الهدف الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 80 لتشهد معها هدفا ثانيا عن طريق موسى سو لتنتهي المباراة بفوز السنغال بهدفين نظيفين.