﻿المجموعة الخامسة: ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بولندا إلى فوز مثير… وانتصاران لرومانيا ومونتينيغرو

عواصم – رويترز: قادت ثلاثية من الهداف روبرت ليفاندوفسكي بولندا للفوز3-2 على الدنمارك في مباراة مثيرة بالمجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم.

وأمام 56 ألف مشجع امتلأت بهم مدرجات الاستاد الوطني في وارسو تقدم المنتخب البولندي في الدقيقة 20 عندما أرسل كاميل غروشيتشكي كرة عرضية ليسجل ليفاندوفسكي من مدى قريب. وواصلت بولندا الهجوم، خاصة من الأطراف، وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء قبل تسع دقائق على نهاية الشوط الأول بعد مخالفة ارتكبها الظهير يانيك فسترغارد ضد أركاديوش ميليك. وسدد ليفاندوفسكي الركلة عكس اتجاه الحارس كاسبر شمايكل. وجاء الهدف الثالث لمهاجم بايرن ميونيخ في بداية الشوط الثاني عندما استغل كرة حاول فسترغارد إبعادها. وقلصت الدنمارك الفارق في الدقيقة 49 حين وضع كاميل جليك لاعب بولندا الكرة في شباك حارسه أوكاش فابيانسكي بالخطأ. وبدأ الضيوف على نحو مفاجئ في السيطرة على اللعب وجاء الهدف الثاني عن طريق البديل النشيط يوسف بولسن في الدقيقة 69. لكن في ظل الرقابة الشديدة التي فرضها لاعبو بولندا على صانع اللعب كريستيان إريكسن لم يستطع المنتخب الدنماركي إدراك التعادل. وتتقاسم بولندا صدارة المجموعة مع الجبل الأسود ورومانيا ولكل فريق أربع نقاط من مباراتين. وتحتل الدنمارك المركز الرابع بثلاث نقاط. ونجح ليفاندوفسكي بذلك في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في ثلاث مسابقات مختلفة خلال الموسم الجاري بعدما حقق ذلك في الدوري الألماني وكأس ألمانيا. وهز ليفاندوفسكي الشباك مع بولندا في آخر سبع مباريات في كل من تصفيات بطولة أوروبا وتصفيات كأس العالم وأحرز خلالها 11 هدفا.

واستعاد المنتخب الروماني توازنه في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بتغلبه على مضيفه أرمينيا 5/صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة والتي شهدت ايضا فوز مونتينيغرو (الجبل الاسود) على كازاخستان 5/صفر. وأنهى المنتخب الروماني الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف نظيفة سجلها بوغدان ستانكو من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة وأدريان بوبا في الدقيقة العاشرة ورازافان مارين في الدقيقة 12 ونيكولاي ستانسيو في الدقيقة .29 وفي الشوط الثاني أضاف ألكساندرو شيبسيو الهدف الخامس للمنتخب الروماني في الدقيقة .59 وفي المباراة الثالثة، اكتسح مونتينيغرو ضيفه كازاخستان 5/صفر. وسجل أهداف مونتينيغرو زاركو توماسيفيتش ونيكولا فوكيفيتش وستيفان يوفيتيتش وفاتوس بيسيراغ وستيفان سافيتش في الدقائق 24 و59 و64 و73 و.78 وبتلك النتائج تصدر منتخب مونتينيغرو المجموعة الخامسة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب الروماني صاحب المركز الثاني فيما توقف رصيد كازاخستان عند نقطة واحدة في المركز الخامس ويظل منتخب أرمينيا بلا نقاط في المركز السادس الأخير.