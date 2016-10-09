﻿المجموعة الثالثة: ثنائية أخرى لمولر في فوز سهل لألمانيا… وأذربيجان تواصل مفاجآتها

برلين – رويترز: سجل توماس مولر ثنائية للمباراة الثانية على التوالي ليقود ألمانيا لفوز مقنع 3/0 على جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم. كما هز توني كروس الشباك ليرتفع رصيد بطل العالم إلى ست نقاط من مباراتين في المجموعة الثالثة بجانب أذربيجان.

وفازت التشيك التي تملك نقطة واحدة 3-صفر في آخر زيارة لألمانيا في2007 في بداية فترة المدرب يواكيم لوف المستمرة حتى الآن لكنها لم تشكل خطرا أبدا في هامبورغ. وقال لوف: «أشعر برضا تام. سيطرنا على طوال فترات المباراة.» واحتاج المنتخب الألماني صاحب الأرض إلى13 دقيقة فقط للتقدم عندما انطلق ماريو غوتزه من الناحية اليسرى وأرسل تمريرة إلى مسعود أوزيل الذي لمس الكرة إلى مولر ليسددها داخل الشباك بعد اصطدامها بأحد المدافعين. وواصلت ألمانيا، التي فازت بالنتيجة ذاتها على النرويج في بداية التصفيات الشهر الماضي، اختراق الدفاع التشيكي بفضل تحركات مولر وأوزيل ويوليان دراكسلر وغوتزه. وسدد دراكسلر بعيدا عن المرمى بعد تمريرة من غوتزه وأنقذ الحارس التشيكي توماش فاتسليك تسديدة من مولر قبل أن يسدد غوتزه مرة أخرى خارج المرمى بعد تبادل للكرة مع مولر. وضاعف كروس تقدم ألمانيا بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من يوشوا كيميش. وأنقذ مانويل نوير حارس ألمانيا أول محاولة على مرماه في الدقيقة 63 بعد تسديدة قوية من بوريك دوتشكال لكن الفريق صاحب الأرض أضاف الهدف الثالث بعد دقيقتين عقب تمريرة عرضية منخفضة من يوناس هيكتور حولها مولر إلى الشباك. وقال مولر: «كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف. خضنا مباراة قوية. أنا سعيد جدا بتسجيل هدفين «

وواصل منتخب اذربيجان انطلاقته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم حيث حقق الانتصار الثاني له على التوالي وتغلب على ضيفه النرويجي 1/صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. ورفع منتخب اذربيجان رصيده إلى ست نقاط ليتشارك في الصدارة مع نظيره الألماني، بينما ظل منتخب النرويج بدون رصيد من النقاط في المركز السادس الأخير. وجاء هدف المباراة الوحيد بعد عشر دقائق من بدايتها وكان من نصيب ماكسيم ميدفيدييف ليهدي بلاده النقاط الثلاث.

وفي المباراة الثالثة في المجموعة، اكتسح منتخب إيرلندا الشمالية ضيفه سان مارينو 4/صفر، وسجل أهداف إيرلندا الشمالية كل من ستيفين ديفيس في الدقيقة26 من ركلة جزاء وكيلي لافيرتي (هدفين) في الدقيقتين 79 والأخيرة من المباراة وجيمي وارد في الدقيقة .86 ورفع منتخب إيرلندا الشمالية رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث فيما يظل منتخب سان مارينو بلا نقاط في المركز السادس الأخير.