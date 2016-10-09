﻿المجموعة السادسة: إنكلترا تبدأ عهد ساوثغيت بهزيمة مالطا وانتزاع الصدارة… وفوز سلوفينيا وتعادل اسكتلندا

عواصم – د ب أ: انتزع المنتخب الإنكليزي صدارة المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بعدما تغلب على ضيفه مالطا 2/صفر على ملعب «ويمبلي» في الجولة الثانية. ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى ست نقاط لينتزع المركز الأول من نظيره الاسكتلندي الذي تعادل ليتوانيا ، بينما ظل مالطا بدون رصيد في المركز السادس الأخير.

وحقق المنتخب الإنكليزي الفوز تحت قيادة المدرب المؤقت غاريث ساوثغيت الذي تولى مسؤولية الفريق خلفا لسام أولارديس. وافتتح دانييل ستاريدج التسجيل في الدقيقة29 ثم أضاف ديلي ألي الهدف الثاني في الدقيقة 38. وأهدر لاعبو المنتخب الإنكليزي عددا من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة بفوز كبير، واكتفى الفريق بالثنائية ليكون الانتصار الثاني له ويصعد إلى الصدارة. وقال جوردان هندرسون الذي قدم عرضا جيدا في خط وسط المنتخب الإنكليزي: «أتيح لنا عدد كبير من الفرص وأهدرناها وهذا هو الأمر المخيب للأمال الوحيد في المباراة، لم نسجل المزيد من الأهداف.» واضاف: «تراجعنا شيئا ما في الدقائق الأخيرة، وهو أمر يجب أن نعمل على تطويره، ولكن بشكل عام، كان أمرا جيدا أن نحصد النقاط الثلاث.» وفرض المنتخب الإنكليزي سيطرته تماما خلال الشوط الأول، وتراجعت السيطرة نسبيا خلال الشوط الثاني لكنه حافظ على شباكه نظيفة. وطبقا لما أعلن قبل24 ساعة من المباراة، جنى ثيو والكوت ثمار تألقه مع أرسنال وشارك في التشكيل الأساسي للمنتخب، كما واصل وين روني ارتداء شارة القيادة وشارك جيسي لينغارد للمرة الأولى كجناح. وشهدت المباراة تغييرا مبكرا في دفاع المنتخب الإنكليزي إثر إصابة رايان برتراند حيث شارك بدلا منه داني روز في الدقيقة 19.

وسقط منتخب اسكتلندا في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه ليتوانيا، الذي تقدم بهدف فايودور سيرناويش في الدقيقة 59 وعادل اسكتلندا عن طريق جيمس مكارثر في الدقيقة .89 ورفع اسكتلندا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني ، فيما رفع ليتوانيا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع

وفي المباراة الثالثة في المجموعة، انتزع سلوفينيا فوزا صعبا من ضيفه سلوفاكيا 1/0. ويدين سلوفينيا بالفضل للاعبه روك كرونافيتير الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة .74 ورفع سلوفينيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث فيما ظل سلوفاكيا بلا رصيد في المركز الخامس قبل الأخير.