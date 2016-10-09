﻿احتفاء خاص بمحمد خان وإبنته تحصل على جائزتين لتطوير فيلمها الروائي الطويل

القاهرة – «القدس العربي»: في ختام دورته عرض المهرجان فيلماً تسجيليا قصيرا يلخص مشوار حياة المخرج السينمائي المصري محمد خان، وتضمن لقطات أرشيفية لأهم الأفلام التي أنجزها طوال مسيرة حياته السينمائية والتي تضمنت ما يقرب من أربعين فيلماً. وتحدث النقاد والسينمائيون العرب ممن شاركوا في الدورة عن مشوار خان السينمائي، وما كان يميزه من بين أبناء جيله، والأغلب ووصفوه بأنه كان يصنع أفلامه بروح طفل، وقد كان المخرج المصري الوحيد الذي إستطاع تأريخ التغير الذي طرأ على شوارع القاهرة منذ أول أفلامه «ضربة شمس»، والذي قام ببطولته الراحل نور الشريف ونورا في السبعينيات.

وفي سيـاق متصـل كـانت إبـنة خــان المخرجــة نـادين خان، كانت قد حصـلت على جائزتين كدعم لفيلمها الروائي الطويل الثـاني «بلاد لها العجب» في صـندوق مهـرجان مالمـو للسـينما العـربية لتطوير مشـاريع الأفـلام، الأولي دعـم مالي يبلغ 150 ألف كرونا سويدي «18 ألف دولار أمريكي تقريباً» يقدمه المعهد السويدي للأفلام، والثـانية جائزة مهرجان الأقصر للسـينما الأفريقـية والتي تتمثل في حضور مخرجـة الفيلم ورشة عمل لتطوير الأفلام خلال الدورة المقبـلة من المهرجـان.

ورحـل المخـرج مـحمد خان في يـوليو/تموز الماضي عن عمر ينـاهز ثلاثة وسـبعين عاماً.