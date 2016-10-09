﻿عقار يوقف تقدّم أكثر أنواع سرطان الرئة شيوعًا

تورينو ـ الأناضول:أفادت دراسة إيطالية حديثة، بأن عقار تمت الموافقة عليه مؤخرًا، لعلاج أكثر أنواع سرطان الرئة شيوعًا، أثبت نتائج جيدة في وقف تقدم الأورام السرطانية، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي.

الدراسة أجراها باحثون بقسم الأورام في جامعة تورينو الإيطالية، وعرضوا نتائجها الأحد، أمام المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبية المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في الفترة من 7 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت رسمياً في نيسان/أبريل 2014، على طرح عقار «زيكاديا» (Zykadia) لعلاج مرضى أحد أنواع سرطان الرئة الخطيرة والشائعة، والمعروفة بسرطان الرئة المتأخر ذي الخلايا غير الضئيلة. وأجرى فريق البحث الإيطالي تجارب جديدة لاكتشاف فاعلية العقار، الذي يحتوى على المادة الفعالة «سيرتينيب».

وأجروا دراستهم على 231 مريضًا بسرطان الرئة، تلقى نصفهم العقار الجديد، فيما تلقى النصف الآخر علاجًا كيماويًا للسرطان يدعى «بيميتريكسيد».

ووجدوا أن عقار «زيكاديا» أوقف تقدم الأورام السرطانية في الرئة، وأطال أمد بقاء المرضى على قيد الحياة، بنسبة 39٪، بالمقارنة بنسبة 6.9٪ مع العلاج الكيميائي. ويُعد سرطان الرئة المتأخر ذو الخلايا غير الضئيلة (NSCLC) ، أكثر أنواع سرطان الرئة شيوعًا، وهو يمثل حوالي 85٪ من سرطان الرئة.

وسرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان في أمريكا، حيث تم تسجيل أكثر من 221 ألف حالة جديدة بالمرض، وما يزيد عن 158 ألف حالة وفاة بالمرض في عام 2015، وفقًا للمعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة. وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن مرض السرطان، يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13٪ من مجموع وفيات سكان العالم سنويًا.

وأضافت المنظمة، أن سرطانات الرئة، والمعدة، والكبد، والقولون، والثدي، وعنق الرحم، تقف وراء معظم الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان.