﻿روبوت» أمريكي يلعب تنس الطاولة

سان فرانسيسكو ـ د ب أ: أزاحت شركة أومرون للإلكترونيات النقاب عن نسخة جديدة من الروبوت «فورفيوس» الذي يجيد لعبة تنس الطاولة، خلال معرض سياتيك للتكنولوجيا الذي بدأت فعالياته الأسبوع الماضي في اليابان. وكانت الشركة قد كشفت الستار عن الروبوت فورفيوس خلال معرض سياتيك في دورته لعام 2014، ولكنها استطاعت منذ ذلك الحين إكسابه قدرات إضافية بحيث بات في استطاعته قياس إمكانيات الخصم وممارسة تنس الطاولة بدرجات إجادة مختلفة.

ويتكون الروبوت فورفيوس من ذراع آلية تستطيع تحريك مضرب تنس طاولة، ويمكنه مراقبة الكرة عن طريق مجموعة كاميرات بل والتنبؤ بمكان سقوطها من خلال برمجيات خاصة. وقامت أومرون بتطوير هذا الروبوت لتعزيز قدرات الشركة في مجال تكنولوجيا وحدات الاستشعار. ويعكس الروبوت مدى تقدم إمكانيات الاستشعار لدى الروبوتات عن طريق الجمع بين الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم لدى الأجهزة الآلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي «بي.سي ورلد» المعني بالتكنولوجيا أنه بمجرد أن يسدد اللاعب البشري كرة تنس الطاولة، يبدأ الروبوت في تقييم قدراته حسب مهاراته في اللعب بحيث يتم تصنيفه كلاعب مبتدئ أو متوسط أو متقدم في اللعبة.

ويقوم الروبوت فورفيوس بقياس سرعة الكرة وزاوية توجيهها ودرجة دورانها، بالإضافة إلى أسلوب حركة الخصم من أجل الوقوف على مستواه الحقيقي في اللعبة. وتقول الشركة إن دقة التقييم تكون بنسبة تسعين في المئة.

وتوضح الشركة أن الروبوت يستخدم هذه المدخلات من أجل رد الكرة للخصم، حيث يسددها ببطء في حالة اللاعب المبتدئ أو بسرعة أعلى وباتجاه زوايا غير متوقعة بالنسبة للاعبين المتقدمين.

وتؤكد الشركة أنه بفضل برمجيات الذكاء الاصطناعي، تحسنت دقة توجيه الكرة لدى الروبوت بحيث أصبحت لا تخرج عن نطاق 5 سنتيمترات من النقطة التي يستهدفها، في تحسن بمقدار الضعف عن النسخة السابقة من الروبوت.