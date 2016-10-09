﻿تراجع قوة الإعصار «ماثيو« لكنه لا يزال يهدد ساحل الولايات المتحدة

ساراسوتا (فلوريدا) ـ د ب أ: وصل الإعصار ماثيو إلى اليابسة في جنوب شرقي ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، حسبما ذكر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي مشيراً إلى أن أقصى سرعة لرياحه بلغت 120 كيلومتراً في الساعة، ومتوقعاً حدوث فيضانات عارمة في المناطق الداخلية.

وتراجعت قوة الإعصار في وقت سابق إلى عاصفة من الفئة 1، واستمر بالتحرك إلى الشمال الشرقي بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة، مع هبوب عواصف أدت إلى ارتفاع منسوب المياه بمقدار 1.5 متر.

وحذر المركز من أنه من المتوقع أن تجتاح فيضانات عارمة خلال الـ36 ساعة المقبلة ولايات جورجيا وساوث كارولينا، مع إعلان مكاتب الأرصاد المحلية بالفعل عن وقوع فيضانات وصل منسوبها إلى 3 أمتار في بعض المناطق. وتم الإبلاغ عن خمس حالات وفاة على الأقل في الولايات المتحدة، مع انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في ولايات فلوريدا، وجورجيا وساوث كارولينا على مدار الليل. وذكرت منظمة الإغاثة (كير) نقلا عن بيانات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 478، بينما ذكرت وسائل الإعلام العالمية أرقاماً أعلى لعدد الوفيات.

وقالت محطة «متروبولي» الإذاعية، نقلاً عن وكالة الحماية المدنية المحلية، إن 283 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء الإعصار في الدائرة الجنوبية، وهي إحدى الدوائر العشر في هايتي، الاكثر تضرراً في هذا البلد.

وأعلن هولي فريو، الناشط في منظمة (كير) إن 80٪ من المنازل في مدينة جيرمي في هايتي تدمرت كلياً أو جزئياً، وأضاف إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث أن عدداً من المناطق النائية لا يزال معزولاً إلى حد كبير عن باقي أنحاء هايتي.