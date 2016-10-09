﻿فقراء تونس أكثر سعادة من أغنيائها!

تونس – «القدس العربي » من حسن سلمان أكدت دراسة تونسية جديدة أن سكان المناطق المهمشة هم أكثر سعادة من نظرائهم في العاصمة وضواحيها، وهو أثار من موجة من النقد والتشكيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مؤسسة «امرود كونستلينغ» المتخصصة باستطلاعات الرأي دراسة جديدة تؤكد أن سكان ولاية «جندوبة» (شمال غرب) هم الأكثر ابتساماً في البلاد (بنسبة 88 في المئة)، يليهم سكان ولاية قفصة (جنوب غرب) ومن ثم ولايات الساحل.

وشملت الدراسة، التي تم إجراؤها بمناسبة اليوم العالمي للابتسامة، حوالي ألف شخص، حيث أكد أن سكان العاصمة وضواحيها (تونس الكبرى) بنسبة 57 في المئة هم الأقل ابتساماً في البلاد.

وأكدت الدراسة أنّ الشريحة العمريّة الأكثر ابتساماً هي التي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 76.2 في المئة، فيما يعتبر من تتجاوز أعمارهم 65 سنة الأقل ابتساماً بنسبة 60.8 في المئة.

وقوبلت نتائج الدراسة بموجة من الانتقاد والتشكيك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد مستخدمي فيسبوك «والله عشت وشفت، جندوبة المنسية نالت المرتـــــبة الأولى في الضحك، رغم أنها لا تحتــــوي أساساً على بنية تحتــــية، لا تجــــد مصانع ولا مستثمرين ولا مشاريع، ولا حتى مواطن ترفيه»، وأضاف آخر بتهــــكم «يضحكون من كثرة الهم».

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعهد مؤخراً بتنمية المناطق المهمشة منذ عقود، والتي تتركز عادة في الجنوب والشمال الغربي.