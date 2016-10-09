أوباما يندد بتصريحات ترامب “المهينة والمخزية” بحق النساء





واشنطن- أ ف ب- ندّد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأحد بالتصريحات “المهينة” و”المخزية” للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بحق النساء.

وتساءل أوباما خلال اجتماع مع حملة الديموقراطيين في ولاية الينوي “هل سنتحمّل فعلاً خطر إعطاء دونالد ترامب القدرة على إفشال كل التقدم الذي أحرزناه؟”. وأضاف “لست في حاجة لتكرار ذلك. هناك أطفال في الغرفة (…) يذلون ويهينون النساء، بل أيضا الأقليات والمهاجرين وأتباع الديانات الأخرى، ويسخرون من ذوي الاحتياجات الخاصة”.