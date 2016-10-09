“حماس″: ندعو إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل





غزة- الأناضول- دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ مساء الجمعة إلى “الاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل”، وذلك عقب عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم، على يد شاب فلسطيني، وأدت إلى مقتل إسرائيلييْن اثنين في القدس الشرقية المحتلة.

وفي بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه، قالت “حماس″: “ندعو مقاومي الضفة الغربية للاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال”.

وأكدت أن “أي محاولة للمساس بالأقصى ومرابطيه وحرائره سيكون لها رد من المقاومين الأبطال”.

وأشارت إلى أن “عملية اليوم أوصلت رسالة قوية من مقاومة الضفة للاحتلال بأن انتفاضة القدس ماضية، ولا أحد سيتمكن من إيقافها مهما بلغت التضحيات”.

وشدّدت الحركة على أن “كافة مبررات استمرار الانتفاضة والمقاومة ما زالت قائمة، من انتهاكات واقتحامات، وهو ما يستدعي الرد الموجع عليها”، حسب ما ذكر البيان.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت “حماس″ أن منفذ العملية (مصباح أبو صبيح/39 عاماً) هو أحد عناصرها، دون أن تتبنى الهجوم.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن فلسطينيا “قُتل”، وسط مدينة القدس، بعد تنفيذه هجوماً استهدف مستوطنين في منطقة التلة الفرنسية؛ ما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين دون تحديد رقم بعينه.

أما القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي فتحدثت عن مقتل اثنين في العملية، هما شرطي وإمرأة تبلغ من العمر 60 عاماً، وإصابة ثمانية آخرين.