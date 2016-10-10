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كندا تطلب تحقيقاً بعد الغارات الدامية على صنعاء

Oct 10, 2016

Forensic experts investigate the scene at the community hall where Saudi-led warplanes struck a funeral in Sanaa, the capital of Yemen

اوتاوا- أ ف ب- دعت كندا الأحد إلى إجراء تحقيق سريع بعد الغارات الدامية التي خلفت أكثر من 140 قتيلاً ومئات الجرحى السبت في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأدان وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون في بيان “الهجوم الذي استهدف قاعة عزاء في صنعاء”، مضيفاً أن “على التحالف الذي تقوده السعودية أن يفي الآن بالتزاماته في إجراء تحقيق”.

وتابع الوزير أن “كندا تدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تجنب تصعيد في العنف نتيجة هذه الحادثة”، داعياً إياهم في المقابل إلى “احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والانخراط في حوار سياسي ووقف دائم للأعمال العدائية بهدف الحد من الخسائر المأسوية في أرواح المدنيين”.

بحسب الأمم المتحدة، أصابت غارات جوية السبت قاعة للعزاء في العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون.

ونفى التحالف الذي تقوده السعودية في بادئ الأمر أي تورط له في الغارة، قبل أن ينشر بياناً ليل السبت الأحد يعلن فيه إجراء تحقيق “فوري”.

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