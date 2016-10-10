التحالف يعترض صاروخين باليستيين للحوثيين على مأرب اليمنية والطائف السعودية





صنعاء- الأناضول- أعلنت قوات التحالف العربي، في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على محافظة مأرب اليمنية والطائف السعودية وتدميرهما، بالتزامن مع تصعيد عسكري كبير على الشريط الحدودي غداة الهجوم على “مجلس العزاء” في صنعاء.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس″ إن “الصاروخ الأول أطلق ظهر الأحد من صنعاء تجاه مأرب داخل اليمن، والثاني أطلق من شمال صعدة مساء الأحد، نحو مدينة الطائف بالسعودية، وتمكّنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضهما وتدميرهما وبدون أي أضرار”.

وذكر البيان، أن قوات التحالف استهدفت موقعي الإطلاق.

وفي المقابل، أعلنت قناة “المسيرة” الحوثية، أنهم “أطلقوا صاروخاً باليستياً من طراز بركان 1، على قاعدة الملك فهد الجوية في مدينة الطائف”.

وشهدت العاصمة صنعاء، فجر اليوم، تحليقاً مكثفاً لمقاتلات التحالف، وسلسلة غارات على مقر الكلية الحربية الخاضع لسيطرة الحوثيين، شمالي صنعاء.