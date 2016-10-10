واشنطن: استهداف مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في هجوم صاروخي فاشل من اليمن

واشنطن- رويترز- قال متحدث عسكري أمريكي لرويترز إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية استُهدفت يوم الأحد في محاولة فاشلة لمهاجمتها بصاروخين من الأراضي التي يسيطر عليها المقاتلون الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن وأضاف إن الصاروخين لم يصبا المدمرة.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المدمرة “ماسون اكتشفت صاروخين قادمين خلال فترة 60 دقيقة أثناء وجودها في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن. وسقط الصاروخان في المياه قبل وصولهما إلى السفينة.. لم تلحق إصابات ببحارتنا ولم تلحق أضرار بالسفينة.”