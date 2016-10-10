الخارجية الأمريكية: كيري يتحدث مع ولي ولي عهد السعودية ووزير خارجيتها بشأن هجوم اليمن

واشنطن- رويترز- قال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية جون كيري تحدث مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي عهد السعودية ووزير خارجيتها عادل الجبير يوم الأحد لتأكيد “القلق العميق” الذي تشعر به الولايات المتحدة إزاء غارة جوية على دار عزاء في اليمن.

ودفعت هذه الغارة التي أُنحي باللوم فيها على نطاق واسع على قوات التحالف التي تقودها السعودية البيت الأبيض يوم السبت إلى إعلان مراجعته لدعم واشنطن للسعودية في حملتها التي بدأت قبل 18 شهرا في اليمن. وأصابت الطائرات المعزين في دار عزاء في العاصمة صنعاء يوم السبت مما أدى إلى سقوط 140 قتيلا وذلك حسب تقدير للأمم المتحدة و82 قتيلا حسب ما قاله الحوثيون.

وقال بيان لتونر إن كيري تحدث مع الأمير محمد بن سلمان والجبير وقال إنه رحب بالتزام الأمير محمد “بإجراء تحقيق شامل وفوري في الهجوم”.

وأضاف تونر أن كيري حث الأمير محمد على اتخاذ “خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث”.