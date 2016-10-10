القصر الملكي: حالة ملك تايلاند غير مستقرة بعد إجراء غسيل كلوي

بانكوك- رويترز- أعلن القصر الملكي في تايلاند في بيان في ساعة متأخرة الليلة أن ملك البلاد بوميبون ادولياديج البالغ من العمر 88 عاما في حالة غير مستقرة بعد إجرائه غسيلا كلويا.

ويجري متابعة أنباء صحة الملك عن كثب في تايلاند حيث يحظى باحترام كبير.

وعولج ملك تايلاند من عدة أمراض خلال السنة الأخيرة في مستشفى سيريراج في بانكوك الذي قضى فيه معظم السنة الماضية وكانت آخر مرة شوهد فيها بشكل علني في 11 يناير كانون الثاني عندما قضى بضع ساعات يزور قصره في العاصمة التايلاندية.

وشكل القلق على صحة الملك وخلافته في نهاية الأمر أساس صراع مرير يدور منذ أكثر من عشر سنوات في تايلاند تضمن انقلابين عسكريين ومظاهرات في الشوارع غالبا ما اتسمت بالعنف.

وهذا ثاني بيان يصدر هذا الشهر عن صحة الملك بعد أن قال القصر الملكي في أول أكتوبر تشرين الأول إن الملك تعافي بعد إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي.

وقال القصر الملكي إنه أجريت للملك يوم السبت عملية غسيل كلوي وهي وسيلة لتنظيف الدم من السموم والأملاح الزائدة مما أدى إلى جعل ضغط دم ينخفض بين الحين والآخر.

وأضاف أن الأطباء أعطوه أدوية ووضعوه على جهاز للتنفس الصناعي لإعادة ضغط دمه إلى المستوى الطبيعي.

وقال البيان إنهم يواصلون متابعة حالته عن كثب.