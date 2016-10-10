الشرطة الالمانية تعلن توقيف السوري المشتبه بأنه كان يخطط لاعتداء

برلين- أ ف ب- اعلنت الشرطة الالمانية صباح الاثنين توقيف سوري فار يشتبه بانه خطط لشن اعتداء، وذلك بعد مطاردة استمرت يومين في مختلف أنحاء البلاد.

وكتبت الشرطة في تغريدة “لقد نجحنا ونحن مسرورون للغاية: لقد تم توقيف (جابر) البكر خلال الليل في لايبزيغ” في ساكسونيا.

واورد موقع “شبيغل اونلاين” ان الشرطة علمت أن المشتبه به يقيم في لايبزيغ واوقفته في الشقة التي يسكنها سوريان اخران لجأ اليهما البكر.

وكانت السلطات الالمانية شنت حملة مطاردة على نطاق واسع وعززت المراقبة من أجل العثور على المشتبه به البالغ 22 عاما.

وكانت الشرطة اعلنت السبت العثور على كمية كبيرة من مادة شديدة التفجير في الشقة التي كان يقيم فيها البكر في شيمنتيز (260 كلم جنوب برلين) لكنه فر قبل القبض عليه.

كما اشارت صحيفة “سودويتشه تسايتونغ” إلى أن السلطات تشتبه في ان البكر كان على اتصال عبر الانترنت مع تنظيم الدولة الاسلامية.