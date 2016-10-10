مقتل مسؤول محلي في “العدالة والتنمية” شرقي تركيا

وان- الأناضول- لقى نائب رئيس مكتب حزب “العدالة والتنمية” في منطقة أوزألب في ولاية “وان”، شرقي تركيا، أيدن موشتو، على يد مقاتلي منظمة “بي كا كا”، أمام منزله، مساء الأحد.

وقال بيان صادر عن ولاية “وان”، إن إرهابيين حاولوا الاستيلاء على حافلة صغيرة (ميني باص) يملكها موشتو، الذي يعمل أيضا في نقل الركاب على تلك الحافلة، وعندما قاومهم أطلقوا عليه النار ما أدى إلى مقتله.

وأفاد البيان بأنه تم فتح تحقيق في الحادث، وبدء العمل من أجل الوصول إلى الجناة وإلقاء القبض عليهم.

وأدان رئيس مكتب حزب العدالة والتنمية في ولاية “وان”، زاهر صوغاندا، في تصريحات للأناضول، بشدة مقتل موشتو، وقال إن “موشتو قُتل أمام منزله وأمام أولاده، كما استولى الإرهابيون على حافلته”.

وأشار صوغاندا إلى الهجوم الذي تعرض له مكتب الحزب في الولاية أول أيام عيد الأضحى (12 سبتمبر/ أيلول الماضي)، وتسبب في إصابة عدد كبير من الأشخاص، مضيفا: “فلتعلم منظمة بي كا كا الإرهابية أنه في مقابل رحيل أيدن موشتو واحد، يأتي ألف أيدن موشتو”.