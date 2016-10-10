اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين في كشمير الهندية

سريناجار- (د ب أ): أعلنت الشرطة الهندية الاثنين أن القوات الأمنية اشتبكت مع مسلحين داخل مجمع حكومي في الجزء من كشمير الذي يخضع لسيطرة الهند.

وقد دخل مسلحان أو ثلاثة مسلحين مبنى في معهد حكومي مهجور إلى حد مبير بالقرب من بلدة بامبوري ,وأضرموا النار في أجزاء منه لاستدراج قوات الأمن.

وقال رجل شرطة إن تبادلا مكثفا لإطلاق النار وقع مع وصول القوات للموقع، وأسفر ذلك عن إصابة جندي.

وقد تم تطويق المنطقة، حيث أطلق المسلحون النار على القوات من موقعهم في المبنى المؤلف من سبعة طوابق.

ويأتي الهجوم في ظل تزايد التوترات بين الهند وباكستان، عقب هجوم مسلحين على قاعدة عسكرية هندية في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 19 جنديا.