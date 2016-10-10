بوتين يتوجه إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع أردوغان

إسطنبول- (د ب أ): يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مؤتمر الطاقة العالمي.

ومن المقرر أن تدور المحادثات حول مشروعات اقتصادية مثل محطة الطاقة النووية “أكويو”، التي أنشأتها روسيا لتركيا، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز “توركيش ستريم”، الذي يهدف إلى تزويد تركيا بالغاز الروسي عبر البحر الأسود.

ومن المنتظر توقيع اتفاقية حكومية بين البلدين في إسطنبول لإطلاق المشروع.

كما تدور المحادثات بين بوتين وتركيا حول سوريا، التي تتبنى روسيا وتركيا مواقف متباينة بشأنها.

وتسعى تركيا إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم روسيا النظام السوري عسكريا.

وبحسب بيانات الكرملين، دعا بوتين وأردوغان خلال محادثة هاتفية يوم الأربعاء الماضي في المقابل إلى عملية سياسية سلمية في سوريا.

يذكر أن العلاقات الروسية-التركية شهدت جمودا لعدة شهور عقب قصف تركيا لمقاتلة روسية في منطقة الحدود مع سورية في تشرين ثان/ نوفمبر عام 2015.

ولم يبدأ التقارب بين البلدين مجددا إلا في حزيران/ يونيو الماضي، وأعقب ذلك لقاء بين بوتين وأردوغان في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في آب/ أغسطس الماضي. كما أجرى الزعيمان محادثات على هامش قمة العشرين الأخيرة في الصين حول الاستئناف الكامل للعلاقات الثانئية.