سفير اليمن في واشنطن يتهم الحوثيين بإطلاق صاروخين على بارجة أمريكية في البحر الأحمر

صنعاء- د ب أ- قال السفير اليمني في واشنطن، أحمد عوض بن مبارك الاثنين إن مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أطلقوا صاروخين على بارجة أمريكية في البحر الأحمر.

وأوضح بن مبارك، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن “مليشيات الحوثي وصالح أطلقت صاروخين على بارجة أمريكية في البحر الأحمر”.

وأضاف أن الهجوم الصاروخي كان فاشلا، واصفا الحادثة بـ”التطور الخطير”.

ولم يعلق الحوثيين على ذلك حتى الان.

وجاء ذلك بعد يوم فقط من دعوة صالح وزعيم الحوثيين قواتهما ومسلحيهما إلى التصعيد العسكري في اليمن، ثأرا لضحايا هجوم صالة العزاء بصنعاء.

وتشهد اليمن منذ أكثر من عام ونصف حربا شديدة في عدة مناطق بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.