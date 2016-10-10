مسؤول فلسطيني: دول عربية وضعت صيغة مشروع قرار دولي لإدانة الاستيطان

رام الله- الأناضول- قال جميل شحادة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “الأردن والسعودية والإمارات ومصر”، وضعت صيغة مشروع قرار خاص بالاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف شحادة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، الإثنين: “تم وضع الصيغة النهائية من قبل الدول الأربع، لمشروع القرار الخاص بالاستيطان، وقد بدأت اللجنة اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن لضمان موافقتهم وتصويتهم لصالح القرار”.

ومضى: “من المفترض أن يقدم المشروع قريبا، في موعد لا يتعدى نهاية العام الجاري”.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد قال في حديث لإذاعة صوت فلسطين، الاثنين، إن السلطة الفلسطينية بدأت مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بشأن مشروع قرار إدانة الاستيطان.

وأَضاف المالكي:” فلسطين ستحضر اجتماعين لمجلس الأمن الدولي، خلال الشهر الجاري حول الاستيطان، الأول في الرابع عشر، والثاني في الرابع والعشرين، للحديث بإسهاب عن الاستيطان”.

وتقول السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إن حكومة بنيامين نتنياهو صعدت في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، التي كانت أحد أسباب توقف مفاوضات السلام عام 2014.